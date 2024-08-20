https://ria.ru/20240820/terrorist-1967393770.html

Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов

Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов - РИА Новости, 20.08.2024

Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов

Полковник ВСУ Федор Ярошевич*, заочно обвиняемый в ракетном ударе по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек, внесен в РФ в перечень террористов и... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:05

2024-08-20T18:05

2024-08-20T18:12

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

специальная военная операция на украине

краматорск

москва

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полковник ВСУ Федор Ярошевич*, заочно обвиняемый в ракетном ударе по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича* по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Ярошевич* Федор Сергеевич, 06.06.1964 года рождения, село Смородск Ровенской области УССР", - говорится на сайте.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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россия

краматорск

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россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), краматорск, москва, происшествия