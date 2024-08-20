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Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 20.08.2024 (обновлено: 18:12 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/terrorist-1967393770.html
Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов
Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов - РИА Новости, 20.08.2024
Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов
Полковник ВСУ Федор Ярошевич*, заочно обвиняемый в ракетном ударе по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек, внесен в РФ в перечень террористов и... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:05
2024-08-20T18:12
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
специальная военная операция на украине
краматорск
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полковник ВСУ Федор Ярошевич*, заочно обвиняемый в ракетном ударе по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича* по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Ярошевич* Федор Сергеевич, 06.06.1964 года рождения, село Смородск Ровенской области УССР", - говорится на сайте.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), краматорск, москва, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Москва, Происшествия
Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список экстремистов

Обвиняемого в ударе по Краматорску полковника ВСУ внесли в список террористов

CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Moscow SakharovaStreet37 1468 (cropped) Здание Центросоюза
Здание Центросоюза - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Moscow SakharovaStreet37 1468 (cropped)
Здание Центросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полковник ВСУ Федор Ярошевич*, заочно обвиняемый в ракетном ударе по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича* по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Ярошевич* Федор Сергеевич, 06.06.1964 года рождения, село Смородск Ровенской области УССР", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)КраматорскМоскваПроисшествия
 
 
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