"Архипелаг 2024": дроны, биотех и улучшение качества жизни

В июле в Южно-Сахалинске прошел проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". В нем приняли участие свыше 4 тысяч человек из 78 регионов. Участники прорабатывали сценарии применения дронов (гражданские учения), развитие водородных технологий, вопросы применения искусственного интеллекта в системе управления регионом, улучшение качества жизни человека и развитие биотехнологий. Подробнее о том, как прошел интенсив "Архипелаг 2024" – в фотоленте.
Организаторы "Архипелага 2024": Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
© Фото : пресс-служба АСИПредставление предварительных итогов трека "Качество жизни. Новые горизонты" в столице Сахалинской области. Губернатору региона Валерию Лимаренко, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой, главе Госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову были презентованы инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития, имеющие потенциал для внедрения в Сахалинской области и других регионах
Представление предварительных итогов трека "Качество жизни. Новые горизонты" в столице Сахалинской области. Губернатору региона Валерию Лимаренко, гендиректору АСИ Светлане Чупшевой, главе Госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову были презентованы инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития, имеющие потенциал для внедрения в Сахалинской области и других регионах
© Фото : пресс-служба АСИ
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© Фото : пресс-служба АСИПодведение итогов дизрапт-лаборатории "Будущее социальной сферы: новые институты и сообщества" в Точке кипения Южно-Сахалинска
Подведение итогов дизрапт-лаборатории "Будущее социальной сферы: новые институты и сообщества" в Точке кипения Южно-Сахалинска
© Фото : пресс-служба АСИ
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© Фото : пресс-служба НТИОзеро Тунайча. Проведение испытаний Морских дронов. Летучка участников испытаний
Озеро Тунайча. Проведение испытаний Морских дронов. Летучка участников испытаний
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИРабота 5 Клубов дроносферы на Архипелаге
Работа 5 Клубов дроносферы на Архипелаге
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИОзеро Тунайча. Проведение испытаний Морских дронов. Морской дрон Скорпион. СевГУ
Озеро Тунайча. Проведение испытаний Морских дронов. Морской дрон Скорпион. СевГУ
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИГражданские испытания дронов. Запуск БПЛА ГК "Беспилотные Системы". Аэродром Пушистый
Гражданские испытания дронов. Запуск БПЛА ГК "Беспилотные Системы". Аэродром Пушистый
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИОзеро Тунайча. Проведение испытаний Морских дронов. Безэкипажный катер "Сарган". СевГУ
Озеро Тунайча. Проведение испытаний Морских дронов. Безэкипажный катер "Сарган". СевГУ
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИТоржественное открытие водородного полигона Восточного водородного кластера в Южно-Сахалинске
Торжественное открытие водородного полигона Восточного водородного кластера в Южно-Сахалинске
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИРабочая встреча участников трека Человек+ Биотехнологии Будущего. Бизнес-центр Айхор
Рабочая встреча участников трека Человек+ Биотехнологии Будущего. Бизнес-центр Айхор
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИОбучение нейронной сети поиску объекта интереса. Аэродром Пушистый
Обучение нейронной сети поиску объекта интереса. Аэродром Пушистый
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИУчастники трека Гражданские испытания дронов следуют на взлетное поле после утреннего брифа. Аэродром Пушистый
Участники трека Гражданские испытания дронов следуют на взлетное поле после утреннего брифа. Аэродром Пушистый
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИГражданские испытания дронов. Запуск БПЛА компании "Агродрон" - республика Башкортостан. Аэродром Пушистый
Гражданские испытания дронов. Запуск БПЛА компании "Агродрон" - республика Башкортостан. Аэродром Пушистый
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба НТИАтмосфера соревнований. Команда RED – Ситдиков Булат победитель в дисциплине "Поражение воздушной мишени самодельного типа". Аэродром Пушистый
Атмосфера соревнований. Команда RED – Ситдиков Булат победитель в дисциплине "Поражение воздушной мишени самодельного типа". Аэродром Пушистый
© Фото : пресс-служба НТИ
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© Фото : пресс-служба АСИПолевой выезд Лаборатории "Новые города: стратегия выстраивания инфраструктуры для жизни" в г. Корсаков, презентация проекта "Экополис"
Полевой выезд Лаборатории "Новые города: стратегия выстраивания инфраструктуры для жизни" в г. Корсаков, презентация проекта "Экополис"
© Фото : пресс-служба АСИ
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© Фото : пресс-служба АСИВыездная сессия "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система". Участники осмотрели аэровокзал г. Южно-Сахалинска
Выездная сессия "Инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система". Участники осмотрели аэровокзал г. Южно-Сахалинска
© Фото : пресс-служба АСИ
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© Фото : пресс-служба АСИУчастники субтрека "Семья. Сохранение населения и укрепления здоровья" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" посетили ряд медицинских и социальных объектов Южно-Сахалинска, в том числе Многопрофильный медицинский центр "Медскан Сахалин"
Участники субтрека "Семья. Сохранение населения и укрепления здоровья" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" посетили ряд медицинских и социальных объектов Южно-Сахалинска, в том числе Многопрофильный медицинский центр "Медскан Сахалин"
© Фото : пресс-служба АСИ
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© Фото : пресс-служба АСИЗавершение работы литературной резиденции "Обсерватория фантастики", где 12 молодых авторов под руководством известных фантастов работали над образами России будущего
Завершение работы литературной резиденции "Обсерватория фантастики", где 12 молодых авторов под руководством известных фантастов работали над образами России будущего
© Фото : пресс-служба АСИ
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© Фото : пресс-служба АСИВ рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" в Южно-Сахалинске для участников, гостей и жителей города работала "Ярмарка брендов", где на одной площадке собрали региональных предпринимателей
В рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" в Южно-Сахалинске для участников, гостей и жителей города работала "Ярмарка брендов", где на одной площадке собрали региональных предпринимателей
© Фото : пресс-служба АСИ
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© Фото : пресс-служба АСИЦеремония закрытия проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024"
Церемония закрытия проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024"
© Фото : пресс-служба АСИ
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