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"Архипелаг 2024": дроны, биотех и улучшение качества жизни

"Архипелаг 2024": дроны, биотех и улучшение качества жизни - РИА Новости, 20.08.2024

"Архипелаг 2024": дроны, биотех и улучшение качества жизни

В июле в Южно-Сахалинске прошел проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". В нем приняли участие свыше 4 тысяч человек из 78 регионов. Участники... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:32

2024-08-20T14:32

2024-08-20T14:32

фото

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

аси

национальная технологическая инициатива (нти)

южно-сахалинск

сахалинская область

дроны

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В июле в Южно-Сахалинске прошел проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024". В нем приняли участие свыше 4 тысяч человек из 78 регионов. Участники прорабатывали сценарии применения дронов (гражданские учения), развитие водородных технологий, вопросы применения искусственного интеллекта в системе управления регионом, улучшение качества жизни человека и развитие биотехнологий. Подробнее о том, как прошел интенсив "Архипелаг 2024" – в фотоленте.Организаторы "Архипелага 2024": Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

южно-сахалинск

сахалинская область

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