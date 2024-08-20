https://ria.ru/20240820/tekhnika-1967378043.html

Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область

Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область - РИА Новости, 20.08.2024

Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область

Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:18

2024-08-20T17:18

2024-08-20T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

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андрей белоусов

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев. Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова во вторник состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено шесть проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Ответственными должностными лицами Минобороны все решения приняты", - сказал Корсачев. Согласно его докладу, загрузка и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов уже координируются. "Срок - к исходу завтрашнего дня", - отметил Корсачев.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, россия, курская область, андрей белоусов