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Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область
Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область - РИА Новости, 20.08.2024
Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область
Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:18
2024-08-20T17:18
2024-08-20T17:18
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев. Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова во вторник состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено шесть проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Ответственными должностными лицами Минобороны все решения приняты", - сказал Корсачев. Согласно его докладу, загрузка и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов уже координируются. "Срок - к исходу завтрашнего дня", - отметил Корсачев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия, курская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область
МО РФ: проблемы по поставке в Белгородскую область дронов и тепловизоров решены
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев.
Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова во вторник состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
«
"От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено шесть проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Ответственными должностными лицами Минобороны все решения приняты", - сказал Корсачев.
Согласно его докладу, загрузка и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов уже координируются.
"Срок - к исходу завтрашнего дня", - отметил Корсачев.