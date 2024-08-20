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Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/tekhnika-1967378043.html
Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область
Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область - РИА Новости, 20.08.2024
Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область
Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:18
2024-08-20T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
курская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев. Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова во вторник состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено шесть проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Ответственными должностными лицами Минобороны все решения приняты", - сказал Корсачев. Согласно его докладу, загрузка и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов уже координируются. "Срок - к исходу завтрашнего дня", - отметил Корсачев.
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безопасность, белгородская область, россия, курская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
Минобороны решило проблемы по поставке спецсредств в Белгородскую область

МО РФ: проблемы по поставке в Белгородскую область дронов и тепловизоров решены

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Решены проблемные вопросы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров, сообщил замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев.
Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова во вторник состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
«
"От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено шесть проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Ответственными должностными лицами Минобороны все решения приняты", - сказал Корсачев.
Согласно его докладу, загрузка и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов уже координируются.
"Срок - к исходу завтрашнего дня", - отметил Корсачев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияКурская областьАндрей Белоусов
 
 
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