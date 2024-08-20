https://ria.ru/20240820/tbank-1967425105.html

Т-Банк вошел в число участников Альянса в сфере искусственного интеллекта

Т-Банк вошел в число участников Альянса в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 20.08.2024

Т-Банк вошел в число участников Альянса в сфере искусственного интеллекта

Т-Банк стал участником Альянса в сфере искусственного интеллекта; согласно договоренностям, компания присоединяется к ключевым игрокам объединения, чтобы... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:49

2024-08-20T21:49

2024-08-20T21:49

технологии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Т-Банк стал участником Альянса в сфере искусственного интеллекта; согласно договоренностям, компания присоединяется к ключевым игрокам объединения, чтобы усилить своей экспертизой деятельность Альянса по решению глобальных национальных задач по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ), профильного образования и наращивания кадрового потенциала, передает корреспондент РИА Новости. На встрече, состоявшейся во вторник, стороны обсудили ряд важных направлений сотрудничества, в том числе и инициативы Т-Банка. В частности, это подготовка на базе Альянса Всероссийской школьной сборной по ИИ для участия в международных соревнованиях, масштабирование Альянсом грантового конкурса для учителей "Вклад в поколение", рост участия и проникновения ИИ в различные сферы бизнеса, создание программ допобразования в сфере ИИ для владельцев бизнеса и топ-менеджеров, а также развитие открытых образовательных программ для отдельных отраслей на базе модели компетенций Альянса. "Все, что предлагал Т-Банк, мы приняли и будем дальше вместе развиваться. Коллеги уже круто вкладываются в эти инициативы. И такой игрок в команде – это большое приобретение и для Альянса, и вообще для страны", – выразил мнение председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, главная задача участников Альянса – привлечь как можно больше людей к обучению искусственному интеллекту. "У нас принята национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта, четко поставлены очень амбициозные цели: топовых специалистов к 2030 году должно выпускаться тысяча человек в год, специалистов хорошего среднего уровня – 4, 5 тысячи человек и пользователей искусственного интеллекта, что тоже очень важно, – десять тысяч человек в год. Это очень большие цифры. При этом мы видим огромнейший дефицит кадров на рынке и конкуренцию за них. Сегодня это большая проблема рынка. Специалистов мало, и именно эту проблему мы решаем с помощью мероприятий Альянса и при участии всех его партнеров. То есть главная задача – вовлечь как можно больше людей в обучение искусственному интеллекту", - отметил Ведяхин. В частности, участники встречи рассматривали путь подготовки будущих специалистов сферы ИИ буквально со школьной скамьи. Говоря об этом, представитель Альянса отметил важность участия Т-Банка в развитии образовательных программ данного направления, в подготовке ИИ-специалистов мирового уровня и содействии AI-культуры в стране в целом. По словам главы Т-Банка Станислава Близнюка, компания давно создает и развивает технологии и продукты на основе ИИ, ведет собственные научные разработки, делится экспертизой с рынком, а также выстраивает образовательные программы, помогая тем самым формировать кадровый резерв страны в сфере искусственного интеллекта. "Вступление в Альянс в сфере искусственного интеллекта – важное событие для Т-Банка. Мы присоединяемся к комьюнити ведущих игроков рынка, чтобы делиться экспертизой, знаниями и опытом было проще и удобнее", – подчеркнул Близнюк. Он убежден, что все это способствует как собственному развитию компании, так и эволюции цифрового пространства, отрасли ИИ и самого общества. Глава Т-Банка отметил также интересную ситуацию, которая складывается на финансовом рынке благодаря объединению усилий всех участников Альянса в сфере ИИ. "На самом деле, мы все конкуренты, но это честная, открытая, справедливая конкуренция, которая улучшает каждого участника, а в итоге выигрывает потребитель, так как все мы обогащаем друг друга, поддерживая при этом стратегические цели страны в цифровом пространстве", – убежден Близнюк.

https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»)