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Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/syrskiy-1967402544.html
Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта
Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта - РИА Новости, 20.08.2024
Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:04
2024-08-20T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. "Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью почти 1040 километров... Основные усилия сосредотачиваются на слобожанском, донецком, таврийском районах на удержании занятых рубежей", - сказал Сырский во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей при Владимире Зеленском, который транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.
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в мире, александр сырский, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Владимир Зеленский
Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта

Глава ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на всей линии фронта

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью почти 1040 километров... Основные усилия сосредотачиваются на слобожанском, донецком, таврийском районах на удержании занятых рубежей", - сказал Сырский во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей при Владимире Зеленском, который транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
Он отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийВладимир Зеленский
 
 
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