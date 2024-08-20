https://ria.ru/20240820/syrskiy-1967402544.html

Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта

Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта - РИА Новости, 20.08.2024

Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на всей линии фронта

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:04

2024-08-20T19:04

2024-08-20T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. "Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью почти 1040 километров... Основные усилия сосредотачиваются на слобожанском, донецком, таврийском районах на удержании занятых рубежей", - сказал Сырский во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей при Владимире Зеленском, который транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что российская армия имеет преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.

https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html

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в мире, александр сырский, владимир зеленский