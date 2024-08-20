https://ria.ru/20240820/svyaz-1967208847.html

Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи

Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи - РИА Новости, 20.08.2024

Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи

Компания "Спутниковая система "Гонец" завершила испытания комплекта персональной спутниковой связи "Гонец-Автономный" для приёма и передачи информации вне зон... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T01:04

2024-08-20T01:04

2024-08-20T01:04

технологии

роскосмос

россия

общество

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" завершила испытания комплекта персональной спутниковой связи "Гонец-Автономный" для приёма и передачи информации вне зон действия наземных сетей, он помещается в рюкзаке и совместим с различными типами антенн, сообщили в пресс-службе компании. "АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершило испытания нового спутникового терминала для персональных коммуникаций "Гонец-Автономный". Портативный комплект размещается в компактном рюкзаке и будет полезен для всех, кто находится вне зон обслуживания наземных сетей", - говорится в сообщении. Как рассказал заместитель гендиректора по эксплуатации "Спутниковой системы "Гонец" Андрей Манойло, слова которого приводит пресс-служба, в ходе испытаний была успешно протестирована передача текстовых сообщений, файлов, изображений и координатных данных. Также разработчики проверили время непрерывной работы терминала от аккумулятора на прием и передачу, она составила не менее четырёх часов. "В "Гонце-Автономном" используется новая антенна, которая примерно в два раза меньше текущей мобильной антенны "Гонец" и разработана специально для персональных коммуникаций. Антенна выносная, что позволяет в случае необходимости быстро заменить ее на модификацию, традиционно используемую на транспорте. Например, если вы эксплуатируете "Гонец-Автономный" не для пешей группы, а на вездеходе", - добавил Манойло. Он пояснил, что в таком случае антенну можно будет установить на крышу автомобиля и пользоваться терминалом прямо из кабины водителя или кунга. Сейчас компания готовится к серийному производству терминала, также сообщил замгендиректора. Модуль Wi-Fi в составе "Гонца-Автономного" обеспечивает одновременную работу с терминалом нескольких смартфонов или других устройств. Абонентский комплект весит три килограмма и может применяться пешими и мобильными группами, желающими оставаться на связи даже в самых удаленных местах. Помимо двустороннего спутникового канала для персональных коммуникаций, "Гонец-Автономный" может в автоматическом режиме отправлять свои координаты. То есть его можно использовать как спутниковый трекер и получать в удаленных центрах мониторинга информацию о местоположении группы или транспортного средства, на котором находится терминал.

https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960178022.html

https://ria.ru/20240801/rosteh-1963347879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, роскосмос, россия, общество