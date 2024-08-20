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Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи - РИА Новости, 20.08.2024
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01:04 20.08.2024
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Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи
Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи - РИА Новости, 20.08.2024
Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи
Компания "Спутниковая система "Гонец" завершила испытания комплекта персональной спутниковой связи "Гонец-Автономный" для приёма и передачи информации вне зон... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T01:04
2024-08-20T01:04
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" завершила испытания комплекта персональной спутниковой связи "Гонец-Автономный" для приёма и передачи информации вне зон действия наземных сетей, он помещается в рюкзаке и совместим с различными типами антенн, сообщили в пресс-службе компании. "АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершило испытания нового спутникового терминала для персональных коммуникаций "Гонец-Автономный". Портативный комплект размещается в компактном рюкзаке и будет полезен для всех, кто находится вне зон обслуживания наземных сетей", - говорится в сообщении. Как рассказал заместитель гендиректора по эксплуатации "Спутниковой системы "Гонец" Андрей Манойло, слова которого приводит пресс-служба, в ходе испытаний была успешно протестирована передача текстовых сообщений, файлов, изображений и координатных данных. Также разработчики проверили время непрерывной работы терминала от аккумулятора на прием и передачу, она составила не менее четырёх часов. "В "Гонце-Автономном" используется новая антенна, которая примерно в два раза меньше текущей мобильной антенны "Гонец" и разработана специально для персональных коммуникаций. Антенна выносная, что позволяет в случае необходимости быстро заменить ее на модификацию, традиционно используемую на транспорте. Например, если вы эксплуатируете "Гонец-Автономный" не для пешей группы, а на вездеходе", - добавил Манойло. Он пояснил, что в таком случае антенну можно будет установить на крышу автомобиля и пользоваться терминалом прямо из кабины водителя или кунга. Сейчас компания готовится к серийному производству терминала, также сообщил замгендиректора. Модуль Wi-Fi в составе "Гонца-Автономного" обеспечивает одновременную работу с терминалом нескольких смартфонов или других устройств. Абонентский комплект весит три килограмма и может применяться пешими и мобильными группами, желающими оставаться на связи даже в самых удаленных местах. Помимо двустороннего спутникового канала для персональных коммуникаций, "Гонец-Автономный" может в автоматическом режиме отправлять свои координаты. То есть его можно использовать как спутниковый трекер и получать в удаленных центрах мониторинга информацию о местоположении группы или транспортного средства, на котором находится терминал.
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технологии, роскосмос, россия, общество
Технологии, Роскосмос, Россия, Общество
Компания "Гонец" испытала комплект персональной спутниковой связи

Компания "Гонец" испытала мобильный терминал персональной спутниковой связи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСпутниковая система "Гонец", представленная на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спутниковая система "Гонец", представленная на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Компания "Спутниковая система "Гонец" завершила испытания комплекта персональной спутниковой связи "Гонец-Автономный" для приёма и передачи информации вне зон действия наземных сетей, он помещается в рюкзаке и совместим с различными типами антенн, сообщили в пресс-службе компании.
"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершило испытания нового спутникового терминала для персональных коммуникаций "Гонец-Автономный". Портативный комплект размещается в компактном рюкзаке и будет полезен для всех, кто находится вне зон обслуживания наземных сетей", - говорится в сообщении.
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Как рассказал заместитель гендиректора по эксплуатации "Спутниковой системы "Гонец" Андрей Манойло, слова которого приводит пресс-служба, в ходе испытаний была успешно протестирована передача текстовых сообщений, файлов, изображений и координатных данных. Также разработчики проверили время непрерывной работы терминала от аккумулятора на прием и передачу, она составила не менее четырёх часов.
"В "Гонце-Автономном" используется новая антенна, которая примерно в два раза меньше текущей мобильной антенны "Гонец" и разработана специально для персональных коммуникаций. Антенна выносная, что позволяет в случае необходимости быстро заменить ее на модификацию, традиционно используемую на транспорте. Например, если вы эксплуатируете "Гонец-Автономный" не для пешей группы, а на вездеходе", - добавил Манойло.
Он пояснил, что в таком случае антенну можно будет установить на крышу автомобиля и пользоваться терминалом прямо из кабины водителя или кунга. Сейчас компания готовится к серийному производству терминала, также сообщил замгендиректора.
Модуль Wi-Fi в составе "Гонца-Автономного" обеспечивает одновременную работу с терминалом нескольких смартфонов или других устройств. Абонентский комплект весит три килограмма и может применяться пешими и мобильными группами, желающими оставаться на связи даже в самых удаленных местах.
Помимо двустороннего спутникового канала для персональных коммуникаций, "Гонец-Автономный" может в автоматическом режиме отправлять свои координаты. То есть его можно использовать как спутниковый трекер и получать в удаленных центрах мониторинга информацию о местоположении группы или транспортного средства, на котором находится терминал.
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