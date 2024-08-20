Прихожане орловского храма передали бойцам СВО более 100 кг меда
© Фото : Орловская митрополия/ВКонтактеПрихожане Казанского храма в поселке Стрелецкий Орловской епархии передали бойцам спецоперации свыше 100 кг меда
Прихожане Казанского храма в поселке Стрелецкий Орловской епархии передали бойцам спецоперации свыше 100 кг меда
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Прихожане Казанского храма в поселке Стрелецкий Орловской епархии передали бойцам спецоперации свыше 100 килограммов меда, воду и медицинские изделия, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Приход храма Казанской иконы Божией матери поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа во главе с настоятелем протоиереем Мирославом Семенкив продолжает поддерживать воинов в зоне СВО. Силами прихода на передовую было предано 118 килограммов свежего меда, четыре большие партии питьевой воды, чая, средств личной гигиены, медицинские принадлежности (шприцы, капельницы, памперсы), крупы и макаронные изделия, иконы, а также денежные средства", – говорится в сообщении.
Как отмечается, волонтеры добровольческих группы "Надежный тыл" и "Вместе к победе" оказали активное содействие в транспортировке и доставке гуманитарной помощи. В ответ бойцы передали прихожанам храма и отцу Мирославу благодарственное письмо от медиков и слова благодарности за поддержку и регулярные гуманитарные посылки.
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