https://ria.ru/20240820/svo-1967316543.html

Прихожане орловского храма передали бойцам СВО более 100 кг меда

Прихожане орловского храма передали бойцам СВО более 100 кг меда - РИА Новости, 20.08.2024

Прихожане орловского храма передали бойцам СВО более 100 кг меда

Прихожане Казанского храма в поселке Стрелецкий Орловской епархии передали бойцам спецоперации свыше 100 килограммов меда, воду и медицинские изделия, сообщили... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:11

2024-08-20T14:11

2024-08-20T14:11

надежные люди

орловская область

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Прихожане Казанского храма в поселке Стрелецкий Орловской епархии передали бойцам спецоперации свыше 100 килограммов меда, воду и медицинские изделия, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Приход храма Казанской иконы Божией матери поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа во главе с настоятелем протоиереем Мирославом Семенкив продолжает поддерживать воинов в зоне СВО. Силами прихода на передовую было предано 118 килограммов свежего меда, четыре большие партии питьевой воды, чая, средств личной гигиены, медицинские принадлежности (шприцы, капельницы, памперсы), крупы и макаронные изделия, иконы, а также денежные средства", – говорится в сообщении. Как отмечается, волонтеры добровольческих группы "Надежный тыл" и "Вместе к победе" оказали активное содействие в транспортировке и доставке гуманитарной помощи. В ответ бойцы передали прихожанам храма и отцу Мирославу благодарственное письмо от медиков и слова благодарности за поддержку и регулярные гуманитарные посылки.

https://ria.ru/20240817/pomosch-1966744229.html

орловская область

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Артем Смирнов

орловская область, сво, гуманитарная помощь