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Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена

Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена - РИА Новости, 20.08.2024

Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена

Сотни участников съезда Демократической партии США собираются на спортивной площадке Юнайдет-арена в Чикаго в ожидании речи американского президента Джо Байдена РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T02:21

2024-08-20T02:21

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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Сотни участников съезда Демократической партии США собираются на спортивной площадке Юнайдет-арена в Чикаго в ожидании речи американского президента Джо Байдена и других участников вечерней программы мероприятия. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, организаторы съезда ввели усиленные меры безопасности, установив множество пунктов досмотра и проверки пропусков. Кроме того, внутри самой арены ограничено передвижение представителей прессы, которым разрешено находиться только во внутренних коридорах и в специально отведенной секции на верхних ярусах стадиона. Хотя в рамках съезда вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, получит официальную номинацию от Демократической партии для участия в выборах главы государства 5 ноября, ни в одном из многочисленных пунктов продажи сувенирной продукции внутри арены не оказалось товаров с ее изображением. "Мы просто не получили этого", - призналась агентству продавец в одном из пунктов продажи. Несмотря на отсутствие сувениров с Харрис в точках продаж, на стадионе присутствуют участники, которые добровольно раздают таблички и баннеры с фотографией вице-президента. "Я ожидаю множество счастья, радости, оптимизма и позитива. Я ожидаю, что Камала Харрис будет инаугурирована нашим следующим президентом", - сообщил РИА Новости участник съезда Лусьяно Гарза, который делится своими баннерами с другими участниками. Ожидается, что позднее на стадионе выступит экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также президент страны Джо Байден. Как сообщили ранее организаторы съезда Демпартии, выступления в рамках первого дня будут посвящены "разговорам о свободе". В частности, председатель комитета Национального съезда Демпартии Миньон Мур заявила на вопрос РИА Новости, что Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления. При этом в Чикаго тысячи человек собрались на пропалестинскую демонстрацию, пройдя с флагами и транспарантами к месту проведения съезда демократов. Несколько протестующих попытались прорваться на территорию площадки, но полиция оттеснила их.Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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