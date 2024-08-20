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Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена - РИА Новости, 20.08.2024
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02:21 20.08.2024 (обновлено: 04:03 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/ssha-1967211973.html
Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена
Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена - РИА Новости, 20.08.2024
Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена
Сотни участников съезда Демократической партии США собираются на спортивной площадке Юнайдет-арена в Чикаго в ожидании речи американского президента Джо Байдена РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T02:21
2024-08-20T04:03
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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Сотни участников съезда Демократической партии США собираются на спортивной площадке Юнайдет-арена в Чикаго в ожидании речи американского президента Джо Байдена и других участников вечерней программы мероприятия. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, организаторы съезда ввели усиленные меры безопасности, установив множество пунктов досмотра и проверки пропусков. Кроме того, внутри самой арены ограничено передвижение представителей прессы, которым разрешено находиться только во внутренних коридорах и в специально отведенной секции на верхних ярусах стадиона. Хотя в рамках съезда вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, получит официальную номинацию от Демократической партии для участия в выборах главы государства 5 ноября, ни в одном из многочисленных пунктов продажи сувенирной продукции внутри арены не оказалось товаров с ее изображением. "Мы просто не получили этого", - призналась агентству продавец в одном из пунктов продажи. Несмотря на отсутствие сувениров с Харрис в точках продаж, на стадионе присутствуют участники, которые добровольно раздают таблички и баннеры с фотографией вице-президента. "Я ожидаю множество счастья, радости, оптимизма и позитива. Я ожидаю, что Камала Харрис будет инаугурирована нашим следующим президентом", - сообщил РИА Новости участник съезда Лусьяно Гарза, который делится своими баннерами с другими участниками. Ожидается, что позднее на стадионе выступит экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также президент страны Джо Байден. Как сообщили ранее организаторы съезда Демпартии, выступления в рамках первого дня будут посвящены "разговорам о свободе". В частности, председатель комитета Национального съезда Демпартии Миньон Мур заявила на вопрос РИА Новости, что Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления. При этом в Чикаго тысячи человек собрались на пропалестинскую демонстрацию, пройдя с флагами и транспарантами к месту проведения съезда демократов. Несколько протестующих попытались прорваться на территорию площадки, но полиция оттеснила их.Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
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в мире, сша, украина, россия, камала харрис, джо байден, хиллари клинтон, чикаго
В мире, США, Украина, Россия, Камала Харрис, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Чикаго
Участники съезда Демократической партии США ждут речи Байдена

В Чикаго участники съезда Демократической партии США собираются на Юнайдет-арене

© AP Photo / Alex BrandonАрена United Center, где пройдет съезд Демократической партии США в Чикаго
Арена United Center, где пройдет съезд Демократической партии США в Чикаго - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Арена United Center, где пройдет съезд Демократической партии США в Чикаго
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Сотни участников съезда Демократической партии США собираются на спортивной площадке Юнайдет-арена в Чикаго в ожидании речи американского президента Джо Байдена и других участников вечерней программы мероприятия.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, организаторы съезда ввели усиленные меры безопасности, установив множество пунктов досмотра и проверки пропусков. Кроме того, внутри самой арены ограничено передвижение представителей прессы, которым разрешено находиться только во внутренних коридорах и в специально отведенной секции на верхних ярусах стадиона.
Хотя в рамках съезда вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, получит официальную номинацию от Демократической партии для участия в выборах главы государства 5 ноября, ни в одном из многочисленных пунктов продажи сувенирной продукции внутри арены не оказалось товаров с ее изображением.
"Мы просто не получили этого", - призналась агентству продавец в одном из пунктов продажи.
Несмотря на отсутствие сувениров с Харрис в точках продаж, на стадионе присутствуют участники, которые добровольно раздают таблички и баннеры с фотографией вице-президента.
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"Я ожидаю множество счастья, радости, оптимизма и позитива. Я ожидаю, что Камала Харрис будет инаугурирована нашим следующим президентом", - сообщил РИА Новости участник съезда Лусьяно Гарза, который делится своими баннерами с другими участниками.
Ожидается, что позднее на стадионе выступит экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также президент страны Джо Байден. Как сообщили ранее организаторы съезда Демпартии, выступления в рамках первого дня будут посвящены "разговорам о свободе". В частности, председатель комитета Национального съезда Демпартии Миньон Мур заявила на вопрос РИА Новости, что Байден поднимет тему конфликта на Украине и борьбы США с Россией в рамках своего выступления.
При этом в Чикаго тысячи человек собрались на пропалестинскую демонстрацию, пройдя с флагами и транспарантами к месту проведения съезда демократов. Несколько протестующих попытались прорваться на территорию площадки, но полиция оттеснила их.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
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