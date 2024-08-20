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Полиция Чикаго оттеснила демонстрантов от второй линии ограждений
Полиция Чикаго оттеснила демонстрантов от второй линии ограждений - РИА Новости, 20.08.2024
Полиция Чикаго оттеснила демонстрантов от второй линии ограждений
Правоохранительные органы американского города Чикаго оттеснили участников массовой протестной акции, прорвавшихся через вторую линию ограничений на площадке... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T01:22
2024-08-20T01:22
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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы американского города Чикаго оттеснили участников массовой протестной акции, прорвавшихся через вторую линию ограничений на площадке проведения съезда Демократической партии США, восстановив отделявший их металлический забор, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Полицейские, облаченные в шлемы, а также вооруженные резиновыми дубинками и спецсредствами, выстроились в линию вдоль второй линии ограждений и жестко пресекают любые попытки демонстрантов прорваться на периметр. За последние 10 минут стражи порядка провели задержание нескольких наиболее агрессивно настроенных участников протестной акции, включая одного мужчину и по меньшей мере двух девушек.
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в мире, чикаго, сша
Полиция Чикаго оттеснила демонстрантов от второй линии ограждений
В Чикаго полиция оттеснила демонстрантов, задержаны несколько человек
ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы американского города Чикаго оттеснили участников массовой протестной акции, прорвавшихся через вторую линию ограничений на площадке проведения съезда Демократической партии США, восстановив отделявший их металлический забор, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Полицейские, облаченные в шлемы, а также вооруженные резиновыми дубинками и спецсредствами, выстроились в линию вдоль второй линии ограждений и жестко пресекают любые попытки демонстрантов прорваться на периметр. За последние 10 минут стражи порядка провели задержание нескольких наиболее агрессивно настроенных участников протестной акции, включая одного мужчину и по меньшей мере двух девушек.