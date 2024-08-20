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Брянская область получит средства для борьбы с беспилотниками 21 августа
Брянская область получит средства для борьбы с беспилотниками 21 августа - РИА Новости, 20.08.2024
Брянская область получит средства для борьбы с беспилотниками 21 августа
Получение радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам для Брянской области находится на контроле специальной оперативной группы по... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:21
2024-08-20T17:21
2024-08-20T17:21
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Получение радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам для Брянской области находится на контроле специальной оперативной группы по сбору, анализу и маршрутизации вопросов в Национальной центре управления обороной РФ, средства поступят 21 августа, сообщило во вторник Минобороны РФ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Он объявил о создании специальной оперативной группы. Оперативный штаб Брянской области направил семь проблемных вопросов, руководители органов военного управления выдали необходимые указания на поставку в группировку материальных средств. "На контроле оперативной группы находится получение с центров материально-технического обеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотным летательным аппаратам, инженерного и медицинского имущества, со сроком доставки – завтра". - говорится в сообщении. "Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация – на круглосуточном сопровождении и координации", – приводит ведомство слова замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенанта Юрия Корсачева.
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россия, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Брянская область получит средства для борьбы с беспилотниками 21 августа
Минобороны: Брянская область получит средства для борьбы с дронами 21 августа
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Получение радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотникам для Брянской области находится на контроле специальной оперативной группы по сбору, анализу и маршрутизации вопросов в Национальной центре управления обороной РФ, средства поступят 21 августа, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
провёл заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей
. Он объявил о создании специальной оперативной группы. Оперативный штаб Брянской области направил семь проблемных вопросов, руководители органов военного управления выдали необходимые указания на поставку в группировку материальных средств.
"На контроле оперативной группы находится получение с центров материально-технического обеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия беспилотным летательным аппаратам, инженерного и медицинского имущества, со сроком доставки – завтра". - говорится в сообщении.
"Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация – на круглосуточном сопровождении и координации", – приводит ведомство слова замначальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенанта Юрия Корсачева.