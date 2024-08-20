https://ria.ru/20240820/spetssredstva-1967379952.html

В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств

В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств - РИА Новости, 20.08.2024

В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств

В Курскую область поставлено запрошенное количество дронов, противодронных ружей, средств РЭБ, электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, заявил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:25

2024-08-20T17:25

2024-08-20T17:25

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Курскую область поставлено запрошенное количество дронов, противодронных ружей, средств РЭБ, электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, заявил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев в ходе заседания Координационного совета. Как сообщило Минобороны, под руководством Белоусова во вторник состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок", - отметил Корсачев. По его словам, всего с начала работы оперативной группой получено 25 проблемных вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы наиболее востребованными материальными средствами. Корсачев сообщил, что по состоянию на сегодня из 12-ти вопросов, поступивших от оперативного штаба Курской области, 11 вопросов полностью решены.

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф