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В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/spetssredstva-1967379952.html
В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств
В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств - РИА Новости, 20.08.2024
В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств
В Курскую область поставлено запрошенное количество дронов, противодронных ружей, средств РЭБ, электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, заявил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:25
2024-08-20T17:25
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Курскую область поставлено запрошенное количество дронов, противодронных ружей, средств РЭБ, электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, заявил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев в ходе заседания Координационного совета. Как сообщило Минобороны, под руководством Белоусова во вторник состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок", - отметил Корсачев. По его словам, всего с начала работы оперативной группой получено 25 проблемных вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы наиболее востребованными материальными средствами. Корсачев сообщил, что по состоянию на сегодня из 12-ти вопросов, поступивших от оперативного штаба Курской области, 11 вопросов полностью решены.
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств

Минобороны: в Курскую область поставлено запрошенное количество спецсредств

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Курскую область поставлено запрошенное количество дронов, противодронных ружей, средств РЭБ, электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, заявил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Юрий Корсачев в ходе заседания Координационного совета.
Как сообщило Минобороны, под руководством Белоусова во вторник состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
"В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок", - отметил Корсачев.
По его словам, всего с начала работы оперативной группой получено 25 проблемных вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы наиболее востребованными материальными средствами.
Корсачев сообщил, что по состоянию на сегодня из 12-ти вопросов, поступивших от оперативного штаба Курской области, 11 вопросов полностью решены.
Брянск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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