https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967395016.html

Спецоперация, 20 августа: ВС России освободили Новгородское в ДНР

Спецоперация, 20 августа: ВС России освободили Новгородское в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024

Спецоперация, 20 августа: ВС России освободили Новгородское в ДНР

Подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:15

2024-08-20T18:15

2024-08-20T18:16

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Центр" освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское в ДНР (украинское название с 2021 года – Нью-Йорк), сообщило во вторник Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек, пять танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины РСЗО, 29 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки Минобороны. ВСУ остановлены на всей территории Курской областиВСУ остановлены на всей территории Курской области, основные ресурсы противника уничтожены, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Идет работа по зачистке населенных пунктов от ВСУ в Курской области, добавил он. Алаудинов также высказал мнение, что среди иностранных наемников ВСУ, вошедших в Курскую область, есть непосредственно военнослужащие подразделений НАТО. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 350 человек и 25 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России. За все время боевых действий на этом направлении противник потерял более 4130 военнослужащих и 58 танков. В течение суток сорваны попытки атак украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению ДРГ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, отметили в Минобороны. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, сообщило Минобороны. Министр, в частности, сообщил, что определены зоны ответственности в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий. МИД России выразил протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс в связи с провокационными действиями американских журналистов, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, сообщило ведомство. В министерстве также отметили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИДе подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Атаки ВСУ на территорию РоссииДва украинских беспилотника уничтожены ночью над Крымом, сообщило утром во вторник Минобороны. Уже третий день тушат пожар на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области, начавшийся в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, сообщили РИА Новости в районной администрации. Там заверили, что угрозы жилым домам нет. Как сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич, площадь возгорания составила 10 тысяч "квадратов", горят порядка 20 из 74 емкостей с дизтопливом. К тушению пожара привлечены около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов, добавил Горнич. Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак беспилотников и обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Удары по инфраструктуре УкраиныОбъекты энергетики Глуховской общины, расположенной в Сумской области на севере Украины, подверглись ударам, в результате часть критической инфраструктуры и потребителей осталась без электричества, сообщила Сумская областная военная администрация. Удар нанесен по нефтехранилищу в Тернополе, откуда ВСУ отвозили топливо к линии фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. После пожара на промпредприятии в Тернопольской области зафиксировано превышение уровня содержания хлора в воздухе, сообщили в областной военной администрации. Пожар потушили спустя 7 часов. Рано утром украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Позже Лебедев сообщил РИА Новости о нанесении удара в Броварах по складам и заводу порошковой металлургии, где делали наполнители для ракет украинских РСЗО. Инфраструктура Украины страдает и от воздействия внутренних факторов. Так, в Херсоне обнаружена бактериальная инфекция, представляющая опасность для населения районов, которые контролируют ВСУ, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Причина - выход из строя очистных сооружений и засорение Днепра трупами украинских солдат. Сальдо также предупредил жителей левого берега, что в связи с ситуацией временно не нужно использовать днепровскую воду даже в технических целях. Попытки Киева пополнить ряды ВСУКиев на фоне нехватки на Украине мужчин призывного возраста призывал лидеров западных государств помочь вернуть в страну украинских беженцев, передаёт агентство Блумберг. На Западе возвращать граждан Украины не согласились. Основная причина - нехватка рабочей силы. В Чехии, например, по оценкам местных экспертов, без рабочих с Украины полностью остановится строительная отрасль. Верховная рада проголосовала за законопроект, позволяющий воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины, сообщила во вторник депутат украинского парламента Ирина Геращенко. Рада также поддержала законопроект о смягчении ответственности за оставление части украинскими военными. Теперь, если ушедший из части выразит желание продолжить службу, то его могут освободить от уголовной ответственности. Украинские СМИ пишут, что проблема ухода военных из подразделения и отказа от участия в боях в последнее время становится все более масштабной, заведено более 80 тысяч уголовных дел по этому поводу.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240820/zenitchiki-1967129302.html

https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html

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