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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:56
2024-08-20T15:56
2024-08-20T15:56
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Новгородское и разгромили крупную группировку ВСУ. Кроме того, российские части отразили две контратаки противника на Донецком направлении. Поражены живая сила и техника в 133 районах, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили авиабомбу Hammer, десять снарядов РСЗО HIMARS и 31 беспилотник, в том числа пять вне зоны СВО.Параллельно на Курском направлении военные продолжают выявлять и ликвидировать диверсионные группы противника. Сорвано несколько атак штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотника, 575 зенитных ракетных комплексов, 1415 реактивных систем залпового огня, 17345 танков и других бронемашин, 13444 орудия полевой артиллерии и 24945 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
херсонская область
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россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, вооруженные силы рф, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 августа 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Новгородское и разгромили крупную группировку ВСУ. Кроме того, российские части отразили две контратаки противника на Донецком направлении. Поражены живая сила и техника в 133 районах, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили авиабомбу Hammer, десять снарядов РСЗО HIMARS и 31 беспилотник, в том числа пять вне зоны СВО.
Параллельно на Курском направлении военные продолжают выявлять и ликвидировать диверсионные группы противника. Сорвано несколько атак штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотника, 575 зенитных ракетных комплексов, 1415 реактивных систем залпового огня, 17345 танков и других бронемашин, 13444 орудия полевой артиллерии и 24945 единиц автомобильной техники.