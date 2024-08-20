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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:56

2024-08-20T15:56

2024-08-20T15:56

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россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

спецоперация

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Новгородское и разгромили крупную группировку ВСУ. Кроме того, российские части отразили две контратаки противника на Донецком направлении. Поражены живая сила и техника в 133 районах, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили авиабомбу Hammer, десять снарядов РСЗО HIMARS и 31 беспилотник, в том числа пять вне зоны СВО.Параллельно на Курском направлении военные продолжают выявлять и ликвидировать диверсионные группы противника. Сорвано несколько атак штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, восемь автомобилей, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотника, 575 зенитных ракетных комплексов, 1415 реактивных систем залпового огня, 17345 танков и других бронемашин, 13444 орудия полевой артиллерии и 24945 единиц автомобильной техники.

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