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ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 20.08.2024
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действия группировки "Север"
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях, потери противника составили до 105... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:15
2024-08-20T13:15
2024-08-20T14:14
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение трём украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях, потери противника составили до 105 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золочев Харьковской области, Могрица и Луговка Сумской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сумская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 105 военных в зоне действия группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли до 105 военных в Харьковской и Сумской областях