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Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 20.08.2024 (обновлено: 14:29 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967316292.html
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:10
2024-08-20T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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безопасность
курская область
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька Курской области, противник потерял более 60 человек и два танка, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, безопасность, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность, Курская область, Россия
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении Коренево и Борок Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька Курской области, противник потерял более 60 человек и два танка, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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