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Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки российских войск "Север" сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:10

2024-08-20T14:10

2024-08-20T14:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька Курской области, противник потерял более 60 человек и два танка, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, безопасность, курская область, россия