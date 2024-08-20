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Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:10
2024-08-20T14:10
2024-08-20T14:29
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька Курской области, противник потерял более 60 человек и два танка, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность, Курская область, Россия
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ в Курской области
ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении Коренево и Борок Курской области