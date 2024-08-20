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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.08.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили более 450... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:12
2024-08-20T13:12
2024-08-20T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили более 450 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Копанки Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
МО РФ: ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действия группировки "Запад"