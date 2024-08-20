https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967298274.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 20.08.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили более 450... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:12

2024-08-20T13:12

2024-08-20T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили более 450 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 115-й, 116-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Копанки Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика