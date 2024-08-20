https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967297597.html

ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 20.08.2024

ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли свыше 585 военнослужащих и три танка в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:10

2024-08-20T13:10

2024-08-20T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

торецк

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 585 военнослужащих и три танка в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк