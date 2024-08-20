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ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 20.08.2024
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли свыше 585 военнослужащих и три танка в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:10
2024-08-20T13:10
2024-08-20T13:18
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 585 военнослужащих и три танка в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ в зоне действий "Центра" потеряли более 585 военных и три танка