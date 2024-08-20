Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 20.08.2024 (обновлено: 13:18 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967297597.html
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 20.08.2024
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли свыше 585 военнослужащих и три танка в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:10
2024-08-20T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
торецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 585 военнослужащих и три танка в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
торецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fa863916371b4980627670f85c2a422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, торецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк
ВСУ потеряли более 585 военных в зоне действия группировки "Центр"

МО РФ: ВСУ в зоне действий "Центра" потеряли более 585 военных и три танка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 585 военнослужащих и три танка в зоне ответственности подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, нанесено поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Калиново Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТорецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала