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Марочко рассказал об интенсивных боях на Харьковском направлении
Марочко рассказал об интенсивных боях на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.08.2024
Марочко рассказал об интенсивных боях на Харьковском направлении
В районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои, попытки ВСУ выбить российские войска продолжаются, несмотря на высокие... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:44
2024-08-20T07:44
2024-08-20T07:46
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. В районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои, попытки ВСУ выбить российские войска продолжаются, несмотря на высокие потери Киева, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На харьковском направлении в районе Липцов и Волчанска активность боев не снижается уже на протяжении недели. Атаки противника продолжаются, а их интенсивность, невзирая на большие потери вооруженных формирований Украины, держится на высоком уровне", - рассказал Марочко. С его слов, украинские военные действуют чаще всего малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. На некоторых участках отмечается увеличение использования ВСУ наземных и летательных дронов. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих.
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волчанск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал об интенсивных боях на Харьковском направлении
Марочко: под Липцами и Волчанском идут интенсивные бои, несмотря на потери ВСУ