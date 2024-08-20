https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967228161.html

Марочко рассказал об интенсивных боях на Харьковском направлении

Марочко рассказал об интенсивных боях на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.08.2024

Марочко рассказал об интенсивных боях на Харьковском направлении

В районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои, попытки ВСУ выбить российские войска продолжаются, несмотря на высокие... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:44

2024-08-20T07:44

2024-08-20T07:46

специальная военная операция на украине

волчанск

киев

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. В районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои, попытки ВСУ выбить российские войска продолжаются, несмотря на высокие потери Киева, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На харьковском направлении в районе Липцов и Волчанска активность боев не снижается уже на протяжении недели. Атаки противника продолжаются, а их интенсивность, невзирая на большие потери вооруженных формирований Украины, держится на высоком уровне", - рассказал Марочко. С его слов, украинские военные действуют чаще всего малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. На некоторых участках отмечается увеличение использования ВСУ наземных и летательных дронов. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих.

https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html

https://ria.ru/20240820/kursk-1967210600.html

волчанск

киев

луганская народная республика

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волчанск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф