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В Госдуме указали на гитлеровский маневр Зеленского - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 20.08.2024 (обновлено: 06:41 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967224234.html
В Госдуме указали на гитлеровский маневр Зеленского
В Госдуме указали на гитлеровский маневр Зеленского - РИА Новости, 20.08.2024
В Госдуме указали на гитлеровский маневр Зеленского
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский пытается повторить в Курской области гитлеровский... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:29
2024-08-20T06:41
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский пытается повторить в Курской области гитлеровский маневр, но украинские войска ждет участь немецких фашистов. Ранее Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". "Зеленский пытается самонадеянно повторить гитлеровский маневр - провалившийся Курский блицкриг фашистских захватчиков образца 1943 года. Сегодня курское направление становится раскаленным и тесным жерлом вулкана, из которого для ВСУ обратного выхода уже не будет, становясь для агрессора последней огненной обителью", - сказал Шеремет. По его словам, ВСУ на русской земле ждет участь немецких фашистов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Курская битва проходила 5 июля-23 августа 1943 года и вошла в историю как совокупность стратегических оборонительных и наступательных операций Красной армии в Великой Отечественной войне с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Советские войска не только сорвали планы врага, но и перешли в контрнаступление, нанеся немецко-фашистской группировке тяжелое поражение. Курская битва вошла в историю как коренной переломный момент в войне и завершилась освобождением Харькова.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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курская область, россия, брянская область, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире
В Госдуме указали на гитлеровский маневр Зеленского

Депутат Госдумы Шеремет: ВСУ на русской земле ждет участь немецких фашистов

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский пытается повторить в Курской области гитлеровский маневр, но украинские войска ждет участь немецких фашистов.
Ранее Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
"Зеленский пытается самонадеянно повторить гитлеровский маневр - провалившийся Курский блицкриг фашистских захватчиков образца 1943 года. Сегодня курское направление становится раскаленным и тесным жерлом вулкана, из которого для ВСУ обратного выхода уже не будет, становясь для агрессора последней огненной обителью", - сказал Шеремет.
По его словам, ВСУ на русской земле ждет участь немецких фашистов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Речь о миллионах украинцев". Зеленский признал неприятную правду
19 августа, 22:35
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Курская битва проходила 5 июля-23 августа 1943 года и вошла в историю как совокупность стратегических оборонительных и наступательных операций Красной армии в Великой Отечественной войне с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку.
Советские войска не только сорвали планы врага, но и перешли в контрнаступление, нанеся немецко-фашистской группировке тяжелое поражение. Курская битва вошла в историю как коренной переломный момент в войне и завершилась освобождением Харькова.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Чрезвычайно быстро". План ВСУ вызвал испуг на Западе
19 августа, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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