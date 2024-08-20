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Путин включил Котюкова в состав Совета по науке и образованию - РИА Новости, 20.08.2024
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06:58 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/sovet-1967225035.html
Путин включил Котюкова в состав Совета по науке и образованию
Путин включил Котюкова в состав Совета по науке и образованию - РИА Новости, 20.08.2024
Путин включил Котюкова в состав Совета по науке и образованию
Владимир Путин включил губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в состав Совета при президенте по науке и образованию, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:58
2024-08-20T06:58
политика
красноярский край
россия
владимир путин
михаил котюков
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КЕМЕРОВО, 20 авг - РИА Новости. Владимир Путин включил губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в состав Совета при президенте по науке и образованию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. "Президент России Владимир Путин включил Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в Совет при Президенте по науке и образованию. Новый состав органа закреплен указом главы государства", - говорится в сообщении. Согласно документу, председателем Совета является сам Владимир Путин, его заместителем назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарем - помощник главы государства Андрей Фурсенко. "В составе Cовета появилось 12 новых членов, в числе которых единственный губернатор - руководитель Красноярского края Михаил Котюков. Всего в Совет вошли 46 человек, в том числе члены Правительства РФ, ректоры российских вузов, представители исполнительной власти и российского бизнеса", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240709/samozanyatye-1958533211.html
https://ria.ru/20240613/putin-1952674510.html
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политика, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков, дмитрий медведев
Политика, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Котюков, Дмитрий Медведев
Путин включил Котюкова в состав Совета по науке и образованию

Путин включил главу Красноярского края в состав Совета по науке и образованию

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 авг - РИА Новости. Владимир Путин включил губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в состав Совета при президенте по науке и образованию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
"Президент России Владимир Путин включил Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в Совет при Президенте по науке и образованию. Новый состав органа закреплен указом главы государства", - говорится в сообщении.
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Согласно документу, председателем Совета является сам Владимир Путин, его заместителем назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарем - помощник главы государства Андрей Фурсенко.
"В составе Cовета появилось 12 новых членов, в числе которых единственный губернатор - руководитель Красноярского края Михаил Котюков. Всего в Совет вошли 46 человек, в том числе члены Правительства РФ, ректоры российских вузов, представители исполнительной власти и российского бизнеса", - уточнили в пресс-службе.
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ПолитикаКрасноярский крайРоссияВладимир ПутинМихаил КотюковДмитрий Медведев
 
 
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