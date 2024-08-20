https://ria.ru/20240820/sotrudniki--1967417941.html

Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь

Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь - РИА Новости, 20.08.2024

Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приехали в Курск, чтобы совместно с региональным уполномоченным провести приём граждан и передать им РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:50

2024-08-20T20:50

2024-08-20T20:50

курск

курская область

россия

татьяна москалькова

алексей смирнов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский красный крест

общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приехали в Курск, чтобы совместно с региональным уполномоченным провести приём граждан и передать им гуманитарную помощь, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Обстановка в Курской области остается сложная. Продолжается эвакуация мирных граждан. Представители уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прибыли в Курск, чтобы вместе с коллегой, уполномоченным в Курской области, провести приём граждан и передать им гуманитарную помощь", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, она рассказала, что сотрудники её аппарата провели рабочие встречи с врио губернатора Алексеем Смирновым, представителями МЧС и Российского Красного Креста.

https://ria.ru/20240820/pensioner-1967406479.html

курск

курская область

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курск, курская область, россия, татьяна москалькова, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский красный крест, общество