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Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь - РИА Новости, 20.08.2024
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20:50 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/sotrudniki--1967417941.html
Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь
Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь - РИА Новости, 20.08.2024
Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приехали в Курск, чтобы совместно с региональным уполномоченным провести приём граждан и передать им РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:50
2024-08-20T20:50
курск
курская область
россия
татьяна москалькова
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российский красный крест
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приехали в Курск, чтобы совместно с региональным уполномоченным провести приём граждан и передать им гуманитарную помощь, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Обстановка в Курской области остается сложная. Продолжается эвакуация мирных граждан. Представители уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прибыли в Курск, чтобы вместе с коллегой, уполномоченным в Курской области, провести приём граждан и передать им гуманитарную помощь", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Кроме того, она рассказала, что сотрудники её аппарата провели рабочие встречи с врио губернатора Алексеем Смирновым, представителями МЧС и Российского Красного Креста.
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курск, курская область, россия, татьяна москалькова, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский красный крест, общество
Курск, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российский Красный Крест, Общество
Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать помощь

Сотрудники аппарата Москальковой прибыли в Курск, чтобы передать гумпомощь

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Курск
Курск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приехали в Курск, чтобы совместно с региональным уполномоченным провести приём граждан и передать им гуманитарную помощь, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Обстановка в Курской области остается сложная. Продолжается эвакуация мирных граждан. Представители уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прибыли в Курск, чтобы вместе с коллегой, уполномоченным в Курской области, провести приём граждан и передать им гуманитарную помощь", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Кроме того, она рассказала, что сотрудники её аппарата провели рабочие встречи с врио губернатора Алексеем Смирновым, представителями МЧС и Российского Красного Креста.
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КурскКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаАлексей Смирнов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российский Красный КрестОбщество
 
 
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