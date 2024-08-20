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ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 20.08.2024
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19:26 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/sotrudnichestvo-1967407037.html
ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества
ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества - РИА Новости, 20.08.2024
ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества
ВЭБ.РФ традиционно принимает активное участие в обеспечении российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:26
2024-08-20T19:26
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. ВЭБ.РФ традиционно принимает активное участие в обеспечении российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Китайские партнеры совместно с организациями Группы ВЭБ.РФ реализуют на территории нашей страны проекты на сумму свыше 10 триллионов рублей. В работе у ВЭБа находятся 20 таких проектов из всего перечня инвестиционных проектов между Россией и Китаем. Все проекты важные и капиталоемкие – это триллионы рублей в области лесопереработки, газохимии, судостроения и развития морской транспортной инфраструктуры для наращивания экспортных мощностей России", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Он принял участие в 28-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Москве. Отмечается, что в настоящее время организациями Группы ВЭБ.РФ ведется активная работа по китайскому направлению. В рамках российско-китайских ассоциаций, делового совета, межправительственных комиссий и совместных площадок международных организаций (БРИКС, ШОС и другие) и банков развития ВЭБ.РФ способствует углублению отношений с китайскими партнерами и развитию новых направлений взаимодействия. Ранее в ходе заседания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в первом полугодии 2024 года двусторонний товарооборот между странами увеличился на 4,8% и составил 113 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240815/vebrf-1966396875.html
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россия, китай, москва, дмитрий чернышенко, брикс, шос
Россия, Китай, Москва, Дмитрий Чернышенко, БРИКС, ШОС
ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества

ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. ВЭБ.РФ традиционно принимает активное участие в обеспечении российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Китайские партнеры совместно с организациями Группы ВЭБ.РФ реализуют на территории нашей страны проекты на сумму свыше 10 триллионов рублей. В работе у ВЭБа находятся 20 таких проектов из всего перечня инвестиционных проектов между Россией и Китаем. Все проекты важные и капиталоемкие – это триллионы рублей в области лесопереработки, газохимии, судостроения и развития морской транспортной инфраструктуры для наращивания экспортных мощностей России", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
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Он принял участие в 28-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Москве.
Отмечается, что в настоящее время организациями Группы ВЭБ.РФ ведется активная работа по китайскому направлению. В рамках российско-китайских ассоциаций, делового совета, межправительственных комиссий и совместных площадок международных организаций (БРИКС, ШОС и другие) и банков развития ВЭБ.РФ способствует углублению отношений с китайскими партнерами и развитию новых направлений взаимодействия.
Ранее в ходе заседания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в первом полугодии 2024 года двусторонний товарооборот между странами увеличился на 4,8% и составил 113 миллиардов долларов.
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