ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества
ВЭБ.РФ принимает участие в обеспечении российско-китайского сотрудничества
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. ВЭБ.РФ традиционно принимает активное участие в обеспечении российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Китайские партнеры совместно с организациями Группы ВЭБ.РФ реализуют на территории нашей страны проекты на сумму свыше 10 триллионов рублей. В работе у ВЭБа находятся 20 таких проектов из всего перечня инвестиционных проектов между Россией и Китаем. Все проекты важные и капиталоемкие – это триллионы рублей в области лесопереработки, газохимии, судостроения и развития морской транспортной инфраструктуры для наращивания экспортных мощностей России", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
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Он принял участие в 28-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Москве.
Отмечается, что в настоящее время организациями Группы ВЭБ.РФ ведется активная работа по китайскому направлению. В рамках российско-китайских ассоциаций, делового совета, межправительственных комиссий и совместных площадок международных организаций (БРИКС, ШОС и другие) и банков развития ВЭБ.РФ способствует углублению отношений с китайскими партнерами и развитию новых направлений взаимодействия.
Ранее в ходе заседания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в первом полугодии 2024 года двусторонний товарооборот между странами увеличился на 4,8% и составил 113 миллиардов долларов.
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