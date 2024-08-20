https://ria.ru/20240820/sotrudnichestvo-1967288962.html

Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования

Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования - РИА Новости, 20.08.2024

Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования

Подмосковье и Ташкент обсудят взаимодействие в сфере образования, это затронет дошкольное, школьное образование, а также проекты развития среднего образования,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:50

2024-08-20T12:50

2024-08-20T12:50

новости подмосковья

ташкент

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

ташкентская область

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковье и Ташкент обсудят взаимодействие в сфере образования, это затронет дошкольное, школьное образование, а также проекты развития среднего образования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Наша цель сегодня - обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании. Это касается и дошкольных, и школьных учреждений, проектов развития среднего образования. Надеемся, у нас есть то, что вам, как профессионалам, будет интересно. Мерилом успеха, конечно, является результат – и по дисциплинам, и достижениям на международных олимпиадах", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В составе делегации, которая приехала в Подмосковье из Узбекистана, представители хокимията Ташкентской области, директора местных школ, а также дошкольных учреждений. Их ждет насыщенная программа, в частности, гости планируют посетить Технолицей имени В.И. Долгих в Истре. "Андрей Юрьевич (Воробьев), я благодарю за теплый прием. Нас очень хорошо встретили. Хочу передать вам большой привет от хокима Ташкентской области Зоира Тоировича. Он отправил нашу делегацию в составе 20 человек, в том числе семь заместителей хокима районов, городов и директоров школ в Подмосковье. У нас плотный, очень насыщенный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство", - сказал заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240816/podmoskove-1966546205.html

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московская область (подмосковье)

ташкентская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ташкент, андрей воробьев, московская область (подмосковье), ташкентская область