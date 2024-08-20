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Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования - РИА Новости, 20.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:50 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/sotrudnichestvo-1967288962.html
Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования
Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования - РИА Новости, 20.08.2024
Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования
Подмосковье и Ташкент обсудят взаимодействие в сфере образования, это затронет дошкольное, школьное образование, а также проекты развития среднего образования,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:50
2024-08-20T12:50
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ташкент
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
ташкентская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковье и Ташкент обсудят взаимодействие в сфере образования, это затронет дошкольное, школьное образование, а также проекты развития среднего образования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Наша цель сегодня - обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании. Это касается и дошкольных, и школьных учреждений, проектов развития среднего образования. Надеемся, у нас есть то, что вам, как профессионалам, будет интересно. Мерилом успеха, конечно, является результат – и по дисциплинам, и достижениям на международных олимпиадах", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В составе делегации, которая приехала в Подмосковье из Узбекистана, представители хокимията Ташкентской области, директора местных школ, а также дошкольных учреждений. Их ждет насыщенная программа, в частности, гости планируют посетить Технолицей имени В.И. Долгих в Истре. "Андрей Юрьевич (Воробьев), я благодарю за теплый прием. Нас очень хорошо встретили. Хочу передать вам большой привет от хокима Ташкентской области Зоира Тоировича. Он отправил нашу делегацию в составе 20 человек, в том числе семь заместителей хокима районов, городов и директоров школ в Подмосковье. У нас плотный, очень насыщенный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство", - сказал заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков, слова которого приводятся в сообщении.
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ташкент, андрей воробьев, московская область (подмосковье), ташкентская область
Новости Подмосковья, Ташкент, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Ташкентская область

Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования

© Фото : Правительство Московской областиПодмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования
Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Правительство Московской области
Подмосковье и Ташкент обсудят сотрудничество в сфере образования
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковье и Ташкент обсудят взаимодействие в сфере образования, это затронет дошкольное, школьное образование, а также проекты развития среднего образования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Наша цель сегодня - обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании. Это касается и дошкольных, и школьных учреждений, проектов развития среднего образования. Надеемся, у нас есть то, что вам, как профессионалам, будет интересно. Мерилом успеха, конечно, является результат – и по дисциплинам, и достижениям на международных олимпиадах", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
В составе делегации, которая приехала в Подмосковье из Узбекистана, представители хокимията Ташкентской области, директора местных школ, а также дошкольных учреждений. Их ждет насыщенная программа, в частности, гости планируют посетить Технолицей имени В.И. Долгих в Истре.
"Андрей Юрьевич (Воробьев), я благодарю за теплый прием. Нас очень хорошо встретили. Хочу передать вам большой привет от хокима Ташкентской области Зоира Тоировича. Он отправил нашу делегацию в составе 20 человек, в том числе семь заместителей хокима районов, городов и директоров школ в Подмосковье. У нас плотный, очень насыщенный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство", - сказал заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков, слова которого приводятся в сообщении.
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