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ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 20.08.2024 (обновлено: 20:54 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/smirnov-1967418065.html
ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью
ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 20.08.2024
ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью
Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа сбиты во вторник вечером в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:51
2024-08-20T20:54
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа сбиты во вторник вечером в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.В 19.18 мск в регионе была объявлена ракетная опасность."Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов.
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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность
ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью

Смирнов: над территорией Курской области сбили две украинские ракеты и два БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа сбиты во вторник вечером в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
В 19.18 мск в регионе была объявлена ракетная опасность.
"Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)РоссияБезопасность
 
 
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