https://ria.ru/20240820/smirnov-1967418065.html

ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью

ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 20.08.2024

ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ над Курской областью

Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа сбиты во вторник вечером в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:51

2024-08-20T20:51

2024-08-20T20:54

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа сбиты во вторник вечером в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.В 19.18 мск в регионе была объявлена ракетная опасность."Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность