https://ria.ru/20240820/smi-1967241748.html

Американские СМИ сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР

Американские СМИ сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.08.2024

Американские СМИ сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР

Положение воюющих в ДНР подразделений ВСУ ухудшилось из-за того, что Киев задействовал имеющиеся ресурсы для нападения на Курскую область, сообщает газета... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:41

2024-08-20T09:41

2024-08-20T09:41

курская область

россия

нью-йорк (город)

владимир путин

владимир рогов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Положение воюющих в ДНР подразделений ВСУ ухудшилось из-за того, что Киев задействовал имеющиеся ресурсы для нападения на Курскую область, сообщает газета Financial Times. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, украинские боевики отступили, идет зачистка. "Один украинский командир артиллерийской бригады... заявил... что одна из причин российского продвижения заключается в том, что Киев направляет свои скудные ресурсы на север", - пишет газета. По словам этого командира, военнослужащие его бригады снова стали экономить снаряды, поскольку боеприпасы перенаправили для использования при нападении ВСУ на Курскую область. По данным издания, военные по меньшей мере двадцати подразделений украинских войск принимают участие в нападении на Курскую область, причем некоторые из них должны были находиться в резерве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964762519.html

https://ria.ru/20240816/oruzhie-1966561436.html

курская область

россия

нью-йорк (город)

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курская область, россия, нью-йорк (город), владимир путин, владимир рогов, валерий герасимов, вооруженные силы украины