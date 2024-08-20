Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:20 20.08.2024 (обновлено: 17:16 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/slutskiy-1967341739.html
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима - РИА Новости, 20.08.2024
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима
Запрет УПЦ на Украине является агонией, в русофобском безумии попирается свобода вероисповедания и оскорбляются чувства верующих, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:20
2024-08-20T17:16
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_85ae7f1b22884f85ca89715f7fc0f4e4.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет УПЦ на Украине является агонией, в русофобском безумии попирается свобода вероисповедания и оскорбляются чувства верующих, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Запрет УПЦ на Украине - агония укрофашистских упырей. В русофобском безумии попирается свобода вероисповедания, оскорбляются чувства верующих, разрушаются духовные скрепы", - сказал Слуцкий. По его словам, гонения на УПЦ являются признаком слабости Владимира Зеленского и его западных хозяев. "Но своими бесовскими плясками на костях украинского народа, который истребляется в угоду "золотому миллиарду" в прокси-войне против России, они не в силах отобрать ни душу, ни веру. Победа в схватке за будущее Русского мира и русской цивилизации будет за нами. С нами Бог!", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967333256.html
https://ria.ru/20240820/upts-1967324392.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_474e46620a894c89fde71d630bcef977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима

Слуцкий: киевский режим, запрещая в агонии УПЦ, попирает свободу вероисповедания

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет УПЦ на Украине является агонией, в русофобском безумии попирается свобода вероисповедания и оскорбляются чувства верующих, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В РПЦ назвали цель запрета канонической УПЦ на Украине
Вчера, 14:55
"Запрет УПЦ на Украине - агония укрофашистских упырей. В русофобском безумии попирается свобода вероисповедания, оскорбляются чувства верующих, разрушаются духовные скрепы", - сказал Слуцкий.
По его словам, гонения на УПЦ являются признаком слабости Владимира Зеленского и его западных хозяев.
"Но своими бесовскими плясками на костях украинского народа, который истребляется в угоду "золотому миллиарду" в прокси-войне против России, они не в силах отобрать ни душу, ни веру. Победа в схватке за будущее Русского мира и русской цивилизации будет за нами. С нами Бог!", - отметил парламентарий.
Шафиг Пшихачев - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Муфтий назвал запрет УПЦ убийством демократии
Вчера, 14:28
 
РелигияУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала