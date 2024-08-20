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Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима - РИА Новости, 20.08.2024
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима
Запрет УПЦ на Украине является агонией, в русофобском безумии попирается свобода вероисповедания и оскорбляются чувства верующих, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:20
2024-08-20T15:20
2024-08-20T17:16
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леонид слуцкий (политик)
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ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет УПЦ на Украине является агонией, в русофобском безумии попирается свобода вероисповедания и оскорбляются чувства верующих, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Запрет УПЦ на Украине - агония укрофашистских упырей. В русофобском безумии попирается свобода вероисповедания, оскорбляются чувства верующих, разрушаются духовные скрепы", - сказал Слуцкий. По его словам, гонения на УПЦ являются признаком слабости Владимира Зеленского и его западных хозяев. "Но своими бесовскими плясками на костях украинского народа, который истребляется в угоду "золотому миллиарду" в прокси-войне против России, они не в силах отобрать ни душу, ни веру. Победа в схватке за будущее Русского мира и русской цивилизации будет за нами. С нами Бог!", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967333256.html
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украина, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима
Слуцкий: киевский режим, запрещая в агонии УПЦ, попирает свободу вероисповедания