https://ria.ru/20240820/slutskiy-1967341739.html

Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима

Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима - РИА Новости, 20.08.2024

Слуцкий назвал запрет УПЦ агонией преступного киевского режима

Запрет УПЦ на Украине является агонией, в русофобском безумии попирается свобода вероисповедания и оскорбляются чувства верующих, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:20

2024-08-20T15:20

2024-08-20T17:16

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Запрет УПЦ на Украине является агонией, в русофобском безумии попирается свобода вероисповедания и оскорбляются чувства верующих, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, это закон "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ, в народе – закон о запрете московской церкви, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования". По его словам, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. "Запрет УПЦ на Украине - агония укрофашистских упырей. В русофобском безумии попирается свобода вероисповедания, оскорбляются чувства верующих, разрушаются духовные скрепы", - сказал Слуцкий. По его словам, гонения на УПЦ являются признаком слабости Владимира Зеленского и его западных хозяев. "Но своими бесовскими плясками на костях украинского народа, который истребляется в угоду "золотому миллиарду" в прокси-войне против России, они не в силах отобрать ни душу, ни веру. Победа в схватке за будущее Русского мира и русской цивилизации будет за нами. С нами Бог!", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967333256.html

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украина, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц