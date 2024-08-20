Новые образовательные объекты заработают в Подмосковье с 1 сентября
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Начиная с 1 сентября в Московской области откроют свои двери 30 новых образовательных объектов, в числе которых школы и детские сады. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минжилполитики региона.
Трехэтажная школа площадью 15,1 тысячи квадратных метров заработает в Люберцах. Образовательное учреждение рассчитано на 1170 мест. В школе оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, а также мастерские.
Школа на 500 мест заработает в Мытищах. Там за возведение объекта отвечала компания ГК ФСК. В учебном заведении разместятся кабинеты, медблок, библиотека, спортивные и актовый залы, помещения продленного дня и спортивные площадки.
Детский сад, рассчитанный на 360 детей, откроется в Ленинском городском округе. В здании есть игровые и спальные помещения, пищеблок, медицинский кабинет, залы для занятий спортом, музыкой и творчеством.
Отмечается, что данные объекты построены за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, что обеспечило комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает возможность приобретать жилье со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.
Трехэтажная школа площадью 15,1 тысячи квадратных метров заработает в Люберцах. Образовательное учреждение рассчитано на 1170 мест. В школе оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, а также мастерские.
Школа на 500 мест заработает в Мытищах. Там за возведение объекта отвечала компания ГК ФСК. В учебном заведении разместятся кабинеты, медблок, библиотека, спортивные и актовый залы, помещения продленного дня и спортивные площадки.
Детский сад, рассчитанный на 360 детей, откроется в Ленинском городском округе. В здании есть игровые и спальные помещения, пищеблок, медицинский кабинет, залы для занятий спортом, музыкой и творчеством.
Отмечается, что данные объекты построены за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, что обеспечило комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает возможность приобретать жилье со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.