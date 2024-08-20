https://ria.ru/20240820/shkoly--1967347933.html

Новые образовательные объекты заработают в Подмосковье с 1 сентября

Новые образовательные объекты заработают в Подмосковье с 1 сентября - РИА Новости, 20.08.2024

Новые образовательные объекты заработают в Подмосковье с 1 сентября

Начиная с 1 сентября в Московской области откроют свои двери 30 новых образовательных объектов, в числе которых школы и детские сады. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:36

2024-08-20T15:36

2024-08-20T15:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Начиная с 1 сентября в Московской области откроют свои двери 30 новых образовательных объектов, в числе которых школы и детские сады. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минжилполитики региона. Трехэтажная школа площадью 15,1 тысячи квадратных метров заработает в Люберцах. Образовательное учреждение рассчитано на 1170 мест. В школе оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, а также мастерские. Школа на 500 мест заработает в Мытищах. Там за возведение объекта отвечала компания ГК ФСК. В учебном заведении разместятся кабинеты, медблок, библиотека, спортивные и актовый залы, помещения продленного дня и спортивные площадки. Детский сад, рассчитанный на 360 детей, откроется в Ленинском городском округе. В здании есть игровые и спальные помещения, пищеблок, медицинский кабинет, залы для занятий спортом, музыкой и творчеством. Отмечается, что данные объекты построены за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, что обеспечило комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает возможность приобретать жилье со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)