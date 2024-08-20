https://ria.ru/20240820/shkola-1967392268.html
Путин посетил отреставрированное здание школы в Беслане
Путин посетил отреставрированное здание школы в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
Путин посетил отреставрированное здание школы в Беслане
Президент РФ Владимир Путин посетил отреставрированное и законсервированное здание школы в Беслане, в которой произошедший 1-3 сентября 2004 теракт унес жизни... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:00
2024-08-20T18:00
2024-08-20T18:12
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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил отреставрированное и законсервированное здание школы в Беслане, в которой произошедший 1-3 сентября 2004 теракт унес жизни 334 человек. Здание является частью Международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1". Главу государства сопровождал руководитель республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, а также глава Правобережного района Северной Осетии Сослан Фраев, который провел делегацию по зданию. Реставраторы сохранили здание максимально в том виде, каким оно осталось после теракта. Там находилась столовая, где погибла основная часть отряда спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", которые участвовали в штурме здания. На этих местах установлены мемориальные таблички. Пока еще это здание не открыто для массового посещения, в следующем году здесь планируется открыть мемориальную экспозицию. Работа над строительством центра "Беслан. Школа №1" началась в 2021 году. В будущем здесь планируется проведение тематических конференций, конгрессов, форумов, семинаров, тренингов, круглых столов и иных мероприятий, направленных на сохранение памяти о жертвах террора и формирование патриотического сознания. Экскурсионная программа будет переведена на несколько языков.
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РИА Новости
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Путин в бесланской школе, где в сентябре 2004 года произошел теракт
Президент РФ Владимир Путин посетил школу номер 1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой, а каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания. На улице также располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших.
2024-08-20T18:00
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Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году.
2024-08-20T18:00
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общество, россия, беслан, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, сергей меняйло, юрий чайка, видео
Общество, Россия, Беслан, Северо-Кавказский Федеральный округ, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Юрий Чайка
Путин посетил отреставрированное здание школы в Беслане
Путин посетил отреставрированное и законсервированное здание школы в Беслане
БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил отреставрированное и законсервированное здание школы в Беслане, в которой произошедший 1-3 сентября 2004 теракт унес жизни 334 человек.
Здание является частью Международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1".
Главу государства сопровождал руководитель республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло
, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка
, а также глава Правобережного района
Северной Осетии Сослан Фраев, который провел делегацию по зданию.
Реставраторы сохранили здание максимально в том виде, каким оно осталось после теракта. Там находилась столовая, где погибла основная часть отряда спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", которые участвовали в штурме здания. На этих местах установлены мемориальные таблички. Пока еще это здание не открыто для массового посещения, в следующем году здесь планируется открыть мемориальную экспозицию.
Работа над строительством центра "Беслан. Школа №1" началась в 2021 году. В будущем здесь планируется проведение тематических конференций, конгрессов, форумов, семинаров, тренингов, круглых столов и иных мероприятий, направленных на сохранение памяти о жертвах террора и формирование патриотического сознания. Экскурсионная программа будет переведена на несколько языков.