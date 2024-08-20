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Путин посетил отреставрированное здание школы в Беслане

Путин посетил отреставрированное здание школы в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024

Путин посетил отреставрированное здание школы в Беслане

Президент РФ Владимир Путин посетил отреставрированное и законсервированное здание школы в Беслане, в которой произошедший 1-3 сентября 2004 теракт унес жизни... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:00

2024-08-20T18:00

2024-08-20T18:12

общество

россия

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северо-кавказский федеральный округ

владимир путин

сергей меняйло

юрий чайка

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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил отреставрированное и законсервированное здание школы в Беслане, в которой произошедший 1-3 сентября 2004 теракт унес жизни 334 человек. Здание является частью Международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1". Главу государства сопровождал руководитель республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, а также глава Правобережного района Северной Осетии Сослан Фраев, который провел делегацию по зданию. Реставраторы сохранили здание максимально в том виде, каким оно осталось после теракта. Там находилась столовая, где погибла основная часть отряда спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", которые участвовали в штурме здания. На этих местах установлены мемориальные таблички. Пока еще это здание не открыто для массового посещения, в следующем году здесь планируется открыть мемориальную экспозицию. Работа над строительством центра "Беслан. Школа №1" началась в 2021 году. В будущем здесь планируется проведение тематических конференций, конгрессов, форумов, семинаров, тренингов, круглых столов и иных мероприятий, направленных на сохранение памяти о жертвах террора и формирование патриотического сознания. Экскурсионная программа будет переведена на несколько языков.

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беслан

северо-кавказский федеральный округ

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Путин в бесланской школе, где в сентябре 2004 года произошел теракт Президент РФ Владимир Путин посетил школу номер 1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой, а каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания. На улице также располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших. 2024-08-20T18:00 true PT0M46S

Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году. 2024-08-20T18:00 true PT4M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, беслан, северо-кавказский федеральный округ, владимир путин, сергей меняйло, юрий чайка, видео