https://ria.ru/20240820/saratov-1967253488.html

В Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами

В Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами - РИА Новости, 20.08.2024

В Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после конфликта группы мужчин в центре Саратова, в отдел доставлены 18 иностранных студентов, сообщил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:25

2024-08-20T10:25

2024-08-20T10:25

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горький

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после конфликта группы мужчин в центре Саратова, в отдел доставлены 18 иностранных студентов, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Около полуночи в воскресенье в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка группой мужчин на пересечении улиц Горького и Бахметьевской. "В ходе проверки обстоятельств происшествия сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области совместно с сотрудниками УМВД России по Саратову были установлены и доставлены в отдел полиции 18 иностранных граждан, учащихся одного из вузов Саратова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Прокуратура региона отмечает, что ведомство в ходе мониторинга в интернете выявило видео конфликта с участием молодых людей, после чего по требованию прокурора области начата проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, а также будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц за соблюдением общественного порядка. Следственное управление СК РФ в Telegram-канале отметило, что следователи проводят процессуальную проверку после публикации "о конфликте между группами молодых людей на пересечении улиц Бахметьевская и Горького города Саратова, переросшем в драку".

https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html

https://ria.ru/20240815/draka-1966385190.html

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происшествия, саратов, россия, горький, следственный комитет россии (ск рф)