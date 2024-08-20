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Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
16:40 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/russkie-1967366594.html
Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл
Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.08.2024
Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские остаются европейцами, но не принимают при этом ложных ценностей, навязывающихся Западу. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:40
2024-08-20T16:40
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
соловки
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские остаются европейцами, но не принимают при этом ложных ценностей, навязывающихся Западу. "Многие ополчишася на нас. Действительно ополчились — не потому, что мы какие-то плохие, а только потому, что мы другие. Оставаясь европейцами, мы другие, мы не принимаем тех диавольских ложных ценностей, которые навязываются сегодня западным людям", – заявил патриарх в Соловецком монастыре, обращаясь к архипастырям, насельникам и паломникам, его слова приводит сайт Русской православной церкви (РПЦ). Ложные ценности, добавил он, усваиваются сегодня на западе как новая норма человеческих отношений. "Покуда будет стоять Русская земля, в том числе в своей верности Господу, покуда будет твердо стоять — неразделенной, ничем не оскверненной — наша Церковь-мученица, будет надежда и для Отечества нашего сберечь свои ризы непосрамленными. Может быть, в каком-то смысле, это и залог освобождения от греховного плена многих других. По крайней мере, обо всем этом мы должны молиться, памятуя, что живем в особое время — время, которое во многом предопределит будущее", – добавил патриарх. У духовенства нет ни политической, ни экономической силы, но у Церкви есть сила, превышающая и ту, и другую, напомнил он. "Это сила молитвы, которая проистекает от искренних сердец, и это способность совершать духовные подвиги, для того чтобы приблизить благодать Божию и силу Божию и к нам самим, и ко всем, за кого мы молимся", – цитирует его сайт РПЦ. Предстоятель Русской церкви прибыл на Соловки во вторник, 20 и 21 августа он возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
https://ria.ru/20240728/patriarkh-1962500741.html
https://ria.ru/20240707/kirill-1958021745.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), соловки, общество
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Соловки, Общество
Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: русские остаются европейцами без ложных ценностей Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские остаются европейцами, но не принимают при этом ложных ценностей, навязывающихся Западу.
"Многие ополчишася на нас. Действительно ополчились — не потому, что мы какие-то плохие, а только потому, что мы другие. Оставаясь европейцами, мы другие, мы не принимаем тех диавольских ложных ценностей, которые навязываются сегодня западным людям", – заявил патриарх в Соловецком монастыре, обращаясь к архипастырям, насельникам и паломникам, его слова приводит сайт Русской православной церкви (РПЦ).
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Ложные ценности, добавил он, усваиваются сегодня на западе как новая норма человеческих отношений.
"Покуда будет стоять Русская земля, в том числе в своей верности Господу, покуда будет твердо стоять — неразделенной, ничем не оскверненной — наша Церковь-мученица, будет надежда и для Отечества нашего сберечь свои ризы непосрамленными. Может быть, в каком-то смысле, это и залог освобождения от греховного плена многих других. По крайней мере, обо всем этом мы должны молиться, памятуя, что живем в особое время — время, которое во многом предопределит будущее", – добавил патриарх.
У духовенства нет ни политической, ни экономической силы, но у Церкви есть сила, превышающая и ту, и другую, напомнил он.
"Это сила молитвы, которая проистекает от искренних сердец, и это способность совершать духовные подвиги, для того чтобы приблизить благодать Божию и силу Божию и к нам самим, и ко всем, за кого мы молимся", – цитирует его сайт РПЦ.
Предстоятель Русской церкви прибыл на Соловки во вторник, 20 и 21 августа он возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
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