https://ria.ru/20240820/russkie-1967366594.html

Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл

Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.08.2024

Русские остаются европейцами без ложных ценностей, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские остаются европейцами, но не принимают при этом ложных ценностей, навязывающихся Западу. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:40

2024-08-20T16:40

2024-08-20T16:40

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

соловки

общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что русские остаются европейцами, но не принимают при этом ложных ценностей, навязывающихся Западу. "Многие ополчишася на нас. Действительно ополчились — не потому, что мы какие-то плохие, а только потому, что мы другие. Оставаясь европейцами, мы другие, мы не принимаем тех диавольских ложных ценностей, которые навязываются сегодня западным людям", – заявил патриарх в Соловецком монастыре, обращаясь к архипастырям, насельникам и паломникам, его слова приводит сайт Русской православной церкви (РПЦ). Ложные ценности, добавил он, усваиваются сегодня на западе как новая норма человеческих отношений. "Покуда будет стоять Русская земля, в том числе в своей верности Господу, покуда будет твердо стоять — неразделенной, ничем не оскверненной — наша Церковь-мученица, будет надежда и для Отечества нашего сберечь свои ризы непосрамленными. Может быть, в каком-то смысле, это и залог освобождения от греховного плена многих других. По крайней мере, обо всем этом мы должны молиться, памятуя, что живем в особое время — время, которое во многом предопределит будущее", – добавил патриарх. У духовенства нет ни политической, ни экономической силы, но у Церкви есть сила, превышающая и ту, и другую, напомнил он. "Это сила молитвы, которая проистекает от искренних сердец, и это способность совершать духовные подвиги, для того чтобы приблизить благодать Божию и силу Божию и к нам самим, и ко всем, за кого мы молимся", – цитирует его сайт РПЦ. Предстоятель Русской церкви прибыл на Соловки во вторник, 20 и 21 августа он возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

https://ria.ru/20240728/patriarkh-1962500741.html

https://ria.ru/20240707/kirill-1958021745.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), соловки, общество