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ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России - РИА Новости, 20.08.2024
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09:11 20.08.2024 (обновлено: 19:16 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967237391.html
ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России
ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России - РИА Новости, 20.08.2024
ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России
ВСУ используют итальянское оружие в конфликте с Россией, пишут "Известия" со ссылкой на диппредставительство России в Риме. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:11
2024-08-20T19:16
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ используют итальянское оружие в конфликте с Россией, пишут "Известия" со ссылкой на диппредставительство России в Риме."Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, — говорится в статье.Дипломаты отметили, что власти Италии неоднократно заявляли, что разрешили Киеву применять свое вооружение "на территории Украины", которую Италия признает в границах 1991 года.В посольстве также напомнили, что значительное количество итальянцев не поддерживают политику военной помощи Киеву. Так, по июльским опросам более 53% итальянцев считают "плохой идеей" увеличение военных поставок Украине.Россия считает, что передача вооружений Украине мешает урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, рим
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Рим
ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России

Посольство России: ВСУ применяют итальянское оружие для ударов по РФ

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ используют итальянское оружие в конфликте с Россией, пишут "Известия" со ссылкой на диппредставительство России в Риме.
"Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, — говорится в статье.
Дипломаты отметили, что власти Италии неоднократно заявляли, что разрешили Киеву применять свое вооружение "на территории Украины", которую Италия признает в границах 1991 года.
В посольстве также напомнили, что значительное количество итальянцев не поддерживают политику военной помощи Киеву. Так, по июльским опросам более 53% итальянцев считают "плохой идеей" увеличение военных поставок Украине.
Россия считает, что передача вооружений Украине мешает урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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