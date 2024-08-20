https://ria.ru/20240820/rossiya-1967237391.html

ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России

ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России - РИА Новости, 20.08.2024

ВСУ используют итальянское оружие в зоне СВО, заявило посольство России

ВСУ используют итальянское оружие в конфликте с Россией, пишут "Известия" со ссылкой на диппредставительство России в Риме. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:11

2024-08-20T09:11

2024-08-20T19:16

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. ВСУ используют итальянское оружие в конфликте с Россией, пишут "Известия" со ссылкой на диппредставительство России в Риме."Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, — говорится в статье.Дипломаты отметили, что власти Италии неоднократно заявляли, что разрешили Киеву применять свое вооружение "на территории Украины", которую Италия признает в границах 1991 года.В посольстве также напомнили, что значительное количество итальянцев не поддерживают политику военной помощи Киеву. Так, по июльским опросам более 53% итальянцев считают "плохой идеей" увеличение военных поставок Украине.Россия считает, что передача вооружений Украине мешает урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, рим