https://ria.ru/20240820/rossiya-1967224075.html

Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности

Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности - РИА Новости, 20.08.2024

Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:25

2024-08-20T06:25

2024-08-20T06:25

россия

владимир рогов

владимир путин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал символичным указ президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. "Это символичный и судьбоносный указ, окончательно превращающий Россию в оплот традиционных духовно-нравственных ценностей для всего мира. Теперь здравомыслящие люди, которые противятся в своих странах навязыванию всяких безумств и извращений, смогут найти пристанище в России, где им окажут на старте помощь. Россия становится спасительным ковчегом для нормальных и адекватных людей", - сказал Рогов. При этом Рогов подчеркнул, что уже имеется много запросов от иностранцев, исповедующих традиционные семейные ценности, на переезд в Россию. "Это люди, которые хотят жить в нормальном обществе, где не будет принудительных требований изменить пол их детей и прочих", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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россия, владимир рогов, владимир путин, общество