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Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности - РИА Новости, 20.08.2024
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06:25 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967224075.html
Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности
Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности - РИА Новости, 20.08.2024
Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:25
2024-08-20T06:25
россия
владимир рогов
владимир путин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал символичным указ президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским. "Это символичный и судьбоносный указ, окончательно превращающий Россию в оплот традиционных духовно-нравственных ценностей для всего мира. Теперь здравомыслящие люди, которые противятся в своих странах навязыванию всяких безумств и извращений, смогут найти пристанище в России, где им окажут на старте помощь. Россия становится спасительным ковчегом для нормальных и адекватных людей", - сказал Рогов. При этом Рогов подчеркнул, что уже имеется много запросов от иностранцев, исповедующих традиционные семейные ценности, на переезд в Россию. "Это люди, которые хотят жить в нормальном обществе, где не будет принудительных требований изменить пол их детей и прочих", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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россия, владимир рогов, владимир путин, общество
Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Общество
Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности

Член ОП Рогов: Россия становится спасительным ковчегом для нормальных людей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал символичным указ президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. В частности, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским. Кроме того, Путин поручил МИД определить список стран, проводящих политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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"Это символичный и судьбоносный указ, окончательно превращающий Россию в оплот традиционных духовно-нравственных ценностей для всего мира. Теперь здравомыслящие люди, которые противятся в своих странах навязыванию всяких безумств и извращений, смогут найти пристанище в России, где им окажут на старте помощь. Россия становится спасительным ковчегом для нормальных и адекватных людей", - сказал Рогов.
При этом Рогов подчеркнул, что уже имеется много запросов от иностранцев, исповедующих традиционные семейные ценности, на переезд в Россию.
"Это люди, которые хотят жить в нормальном обществе, где не будет принудительных требований изменить пол их детей и прочих", - сказал Рогов.
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