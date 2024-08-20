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Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток - РИА Новости, 20.08.2024
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13:34 20.08.2024 (обновлено: 13:37 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/rosaviatsija-1967304999.html
Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток
Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток - РИА Новости, 20.08.2024
Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток
Росавиация знает о повышенном спросе на полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), рекомендовала перевозчикам использовать более вместительные суда или... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:34
2024-08-20T13:37
дальний восток
москва
владивосток
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Росавиация знает о повышенном спросе на полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), рекомендовала перевозчикам использовать более вместительные суда или добавлять рейсы, заявил официальный представитель ведомства.Ранее о проблеме повышения цен на полеты в ДФО сообщила газета "Коммерсант"."Росавиации известно о текущем повышенном интересе к перелетам из Москвы в ключевые города Дальнего Востока, в том числе во Владивосток... Росавиация не вправе вмешиваться в этот процесс (ценообразования - ред.) – необходимые для этого полномочия у агентства отсутствуют. Вместе с тем, в ходе проводимых с авиакомпаниями совещаний по развитию отрасли наше ведомство рекомендует им в текущий период при перелетах на Дальний Восток использовать более вместительные самолеты и / или добавлять рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя.Как отмечается, спрос на перелеты в столицу Приморья в конце августа – начале сентября традиционно увеличен из-за проведения в ней крупного выставочного мероприятия – Восточного экономического форума.В рамках мер по поддержке кабмином РФ авиаперевозок по социально-значимым направлениям продолжается реализация программы субсидирования магистральных перевозок в крупнейшие города Дальнего Востока и обратно, напомнил представитель. Билеты по этой программе продаются по специальным, сниженным тарифам. Кроме того, в 2024 году "Аэрофлот", как отмечается, продолжает реализацию собственной программы "плоских" тарифов на рейсах из Москвы в дальневосточные города: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.Вне действия этих программ цены на билеты формируются, в общем случае, исходя из баланса спроса и предложения на перевозки, заключили в сообщении.
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дальний восток, москва, владивосток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Дальний Восток, Москва, Владивосток, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток

Росавиация рекомендовала добавить рейсов из-за большого спроса на билеты в ДФО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Росавиация знает о повышенном спросе на полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), рекомендовала перевозчикам использовать более вместительные суда или добавлять рейсы, заявил официальный представитель ведомства.
Ранее о проблеме повышения цен на полеты в ДФО сообщила газета "Коммерсант".
"Росавиации известно о текущем повышенном интересе к перелетам из Москвы в ключевые города Дальнего Востока, в том числе во Владивосток... Росавиация не вправе вмешиваться в этот процесс (ценообразования - ред.) – необходимые для этого полномочия у агентства отсутствуют. Вместе с тем, в ходе проводимых с авиакомпаниями совещаний по развитию отрасли наше ведомство рекомендует им в текущий период при перелетах на Дальний Восток использовать более вместительные самолеты и / или добавлять рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя.
Как отмечается, спрос на перелеты в столицу Приморья в конце августа – начале сентября традиционно увеличен из-за проведения в ней крупного выставочного мероприятия – Восточного экономического форума.
В рамках мер по поддержке кабмином РФ авиаперевозок по социально-значимым направлениям продолжается реализация программы субсидирования магистральных перевозок в крупнейшие города Дальнего Востока и обратно, напомнил представитель. Билеты по этой программе продаются по специальным, сниженным тарифам. Кроме того, в 2024 году "Аэрофлот", как отмечается, продолжает реализацию собственной программы "плоских" тарифов на рейсах из Москвы в дальневосточные города: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.
Вне действия этих программ цены на билеты формируются, в общем случае, исходя из баланса спроса и предложения на перевозки, заключили в сообщении.
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