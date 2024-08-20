https://ria.ru/20240820/rosaviatsija-1967304999.html

Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток

Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток - РИА Новости, 20.08.2024

Росавиация рекомендовала увеличить число рейсов на Дальний Восток

Росавиация знает о повышенном спросе на полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), рекомендовала перевозчикам использовать более вместительные суда или... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:34

2024-08-20T13:34

2024-08-20T13:37

дальний восток

москва

владивосток

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Росавиация знает о повышенном спросе на полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), рекомендовала перевозчикам использовать более вместительные суда или добавлять рейсы, заявил официальный представитель ведомства.Ранее о проблеме повышения цен на полеты в ДФО сообщила газета "Коммерсант"."Росавиации известно о текущем повышенном интересе к перелетам из Москвы в ключевые города Дальнего Востока, в том числе во Владивосток... Росавиация не вправе вмешиваться в этот процесс (ценообразования - ред.) – необходимые для этого полномочия у агентства отсутствуют. Вместе с тем, в ходе проводимых с авиакомпаниями совещаний по развитию отрасли наше ведомство рекомендует им в текущий период при перелетах на Дальний Восток использовать более вместительные самолеты и / или добавлять рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя.Как отмечается, спрос на перелеты в столицу Приморья в конце августа – начале сентября традиционно увеличен из-за проведения в ней крупного выставочного мероприятия – Восточного экономического форума.В рамках мер по поддержке кабмином РФ авиаперевозок по социально-значимым направлениям продолжается реализация программы субсидирования магистральных перевозок в крупнейшие города Дальнего Востока и обратно, напомнил представитель. Билеты по этой программе продаются по специальным, сниженным тарифам. Кроме того, в 2024 году "Аэрофлот", как отмечается, продолжает реализацию собственной программы "плоских" тарифов на рейсах из Москвы в дальневосточные города: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.Вне действия этих программ цены на билеты формируются, в общем случае, исходя из баланса спроса и предложения на перевозки, заключили в сообщении.

https://ria.ru/20230921/perelety-1897599349.html

дальний восток

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дальний восток, москва, владивосток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество