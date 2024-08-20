https://ria.ru/20240820/respublikantsy-1967340167.html

В сенате США обеспокоены нерешительностью Трампа, пишут СМИ

В сенате США обеспокоены нерешительностью Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

В сенате США обеспокоены нерешительностью Трампа, пишут СМИ

Сенаторы США от Республиканской партии обеспокоены тем, что кандидат в президенты страны Дональд Трамп нерешительно реагирует на усиление позиций... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:12

2024-08-20T15:12

2024-08-20T15:13

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сша

россия

чикаго

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сенаторы США от Республиканской партии обеспокоены тем, что кандидат в президенты страны Дональд Трамп нерешительно реагирует на усиление позиций вице-президента Камалы Харрис, из-за чего они опасаются, что не смогут вернуть себе большинство, сообщает издание Hill со ссылкой на советников и стратегов партии. "Сенаторы-республиканцы обеспокоены тем, что бывший президент Трамп может упустить их шансы вернуть себе большинство, поскольку он нерешительно реагирует на скачок в продвижении (позиции - ред.) вице-президента Харрис", - говорится в сообщении. По данным газеты, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), являющийся одним из главных союзников Трампа в сенате, призывает его умерить свою риторику "шоумена" на митингах и сосредоточиться на колеблющихся избирателях. Издание отмечает, что в последние несколько недель беспокойство среди республиканцев растет, поскольку они наблюдают за тем, как Харрис воодушевляет молодых избирателей и избирателей из числа меньшинств в колеблющихся штатах. Как заявил изданию неназванный советник республиканцев в сенате, сенаторы от партии не в восторге от траектории кампании Трампа. Источник сообщил, что существуют жалобы на то, что Трамп не настолько агрессивен в своей предвыборной кампании, насколько он мог бы быть, имея ввиду то количество времени, которое Трамп тратит на агитацию, налаживая контакты с избирателями в ключевых колеблющихся штатах. Ранее из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно телеканалом ABC и газетой Washington Post, следовало, что половина американских избирателей поддерживают Камалу Харрис, по этому показателю она немного опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

https://ria.ru/20240720/kharris--1960979933.html

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в мире, сша, россия, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024