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К октябрю в новых регионах начнется регистрация казачьих обществ - РИА Новости, 20.08.2024
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Российское казачество
 
14:37 20.08.2024 (обновлено: 18:29 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/registratsiya-1967328337.html
К октябрю в новых регионах начнется регистрация казачьих обществ
К октябрю в новых регионах начнется регистрация казачьих обществ - РИА Новости, 20.08.2024
К октябрю в новых регионах начнется регистрация казачьих обществ
Регистрация казачьих обществ в новых российских регионах начнется к октябрю этого года, об этом стало известно в рамках рабочей встречи атамана Всероссийского... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:37
2024-08-20T18:29
российское казачество
российское казачество
запорожская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Регистрация казачьих обществ в новых российских регионах начнется к октябрю этого года, об этом стало известно в рамках рабочей встречи атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова с заместителем губернатора Запорожской области по внутренней политике Антоном Тицким, сообщает телеграм-канал Всероссийского казачьего общества.В центре внимания участников встречи было воссоздание Запорожского казачьего войска. Решение об этом было принято на Большом круге российского казачества еще в феврале этого года.&quot;Мы все шаги уже сделали, документы проработали. Самое главное, что казаки сами хотят создавать в Запорожье казачьи общества. Уже определились лидеры, которые готовы возглавить первичные казачьи общества, чтобы затем на их основе создавать на территории Запорожской области более мощные казачьи общества и их комплектовать&quot;, — подчеркнул Виталий Кузнецов.По словам Антона Тицкого, при главе области уже создана специальная рабочая группа по делам казачества.&quot;Уверен, что Запорожское войско будет достойным. У нас действительно много людей, которые хотели бы в этом направлении работать. Эта работа очень важна для нашего региона. Убежден, что результатом этого труда станет создание действительно мощного казачьего войска, которое станет опорой России на новых территориях. Казачество всегда было опорой нашей государственности. Казаки – это те люди, которые стоят на защите Родины и сохраняют наши традиции&quot;, – подчеркнул Тицкий.На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции сегодня находятся более 18 тысяч казаков. Казачьи войска России активно оказывают гуманитарную помощь мирным жителям Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
запорожская область
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российское казачество, запорожская область
Российское казачество, Российское казачество, Запорожская область

К октябрю в новых регионах начнется регистрация казачьих обществ

© Пресс-служба ВсКОАтаман ВсКО Виталий Кузнецов на встрече с заместителем губернатора Запорожской области по внутренней политике Антоном Тицким
Атаман ВсКО Виталий Кузнецов на встрече с заместителем губернатора Запорожской области по внутренней политике Антоном Тицким - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Пресс-служба ВсКО
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Регистрация казачьих обществ в новых российских регионах начнется к октябрю этого года, об этом стало известно в рамках рабочей встречи атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова с заместителем губернатора Запорожской области по внутренней политике Антоном Тицким, сообщает телеграм-канал Всероссийского казачьего общества.

В центре внимания участников встречи было воссоздание Запорожского казачьего войска. Решение об этом было принято на Большом круге российского казачества еще в феврале этого года.
«

"Мы все шаги уже сделали, документы проработали. Самое главное, что казаки сами хотят создавать в Запорожье казачьи общества. Уже определились лидеры, которые готовы возглавить первичные казачьи общества, чтобы затем на их основе создавать на территории Запорожской области более мощные казачьи общества и их комплектовать", — подчеркнул Виталий Кузнецов.

По словам Антона Тицкого, при главе области уже создана специальная рабочая группа по делам казачества.
«

"Уверен, что Запорожское войско будет достойным. У нас действительно много людей, которые хотели бы в этом направлении работать. Эта работа очень важна для нашего региона. Убежден, что результатом этого труда станет создание действительно мощного казачьего войска, которое станет опорой России на новых территориях. Казачество всегда было опорой нашей государственности. Казаки – это те люди, которые стоят на защите Родины и сохраняют наши традиции", – подчеркнул Тицкий.

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции сегодня находятся более 18 тысяч казаков. Казачьи войска России активно оказывают гуманитарную помощь мирным жителям Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоЗапорожская область
 
 
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