https://ria.ru/20240820/rassylka-1967377086.html

В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и угрозе БПЛА

В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и угрозе БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024

В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и угрозе БПЛА

Оперштаб Курской области по техническим причинам принял решение отменить рассылку СМС о ракетной опасности и об опасности БПЛА, это связано с их... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:16

2024-08-20T17:16

2024-08-20T17:16

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперштаб Курской области по техническим причинам принял решение отменить рассылку СМС о ракетной опасности и об опасности БПЛА, это связано с их несвоевременностью и необходимостью снизить нагрузку на системы сотовой связи, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Вся актуальная информация по-прежнему будет публиковаться в Telegram-каналах врио губернатора Курской области и правительства региона, добавил Смирнов.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

курская область

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алексей смирнов (политик) , курская область, происшествия