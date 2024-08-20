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В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и угрозе БПЛА
В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и угрозе БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и угрозе БПЛА
Оперштаб Курской области по техническим причинам принял решение отменить рассылку СМС о ракетной опасности и об опасности БПЛА, это связано с их... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:16
2024-08-20T17:16
2024-08-20T17:16
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Оперштаб Курской области по техническим причинам принял решение отменить рассылку СМС о ракетной опасности и об опасности БПЛА, это связано с их несвоевременностью и необходимостью снизить нагрузку на системы сотовой связи, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Региональный оперштаб принял решение отменить в Курской области рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Вся актуальная информация по-прежнему будет публиковаться в Telegram-каналах врио губернатора Курской области и правительства региона, добавил Смирнов.
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алексей смирнов (политик) , курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Происшествия
В Курской области отменили СМС-рассылку о ракетной опасности и угрозе БПЛА
Курский оперштаб отменил рассылку СМС о ракетной опасности и об опасности БПЛА