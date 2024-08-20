ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки
МО РФ: ПВО уничтожила 10 снарядов HIMARS, 31 беспилотник и авиабомбу Hammer
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, из них пять - вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18