https://ria.ru/20240820/pvo-1967299783.html

ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки

ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки - РИА Новости, 20.08.2024

ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки

Средства ПВО России уничтожили за сутки десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:16

2024-08-20T13:16

2024-08-20T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, из них пять - вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф