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ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 20.08.2024 (обновлено: 13:17 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/pvo-1967299783.html
ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки
ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки - РИА Новости, 20.08.2024
ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки
Средства ПВО России уничтожили за сутки десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:16
2024-08-20T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, из них пять - вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила десять снарядов HIMARS и авиабомбу Hammer за сутки

МО РФ: ПВО уничтожила 10 снарядов HIMARS, 31 беспилотник и авиабомбу Hammer

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат, из них пять - вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17345 танков и других боевых бронированных машин, 1415 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13444 орудия полевой артиллерии и минометов, 24945 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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