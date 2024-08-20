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В Крыму силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ
В Крыму силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
В Крыму силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:12
2024-08-20T07:12
2024-08-20T07:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Республика Крым
В Крыму силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ
МО: силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над Крымом