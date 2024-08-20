https://ria.ru/20240820/pvo-1967226248.html

В Крыму силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ

В Крыму силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024

В Крыму силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:12

2024-08-20T07:12

2024-08-20T07:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

республика крым

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, республика крым