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Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин - РИА Новости, 20.08.2024
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17:13 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/putin-1967375540.html
Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин
Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин - РИА Новости, 20.08.2024
Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин
Российские власти продолжат оказывать поддержку Беслану, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:13
2024-08-20T17:13
россия
владимир путин
беслан
республика северная осетия - алания
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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать поддержку Беслану, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы предыдущие годы старались помочь Беслану, целую программу выстроили по поддержке города, людей, которые здесь проживают. И безусловно будем это продолжать", - сказал Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".
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россия, владимир путин, беслан, республика северная осетия - алания
Россия, Владимир Путин, Беслан, Республика Северная Осетия - Алания
Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин

Путин: российские власти продолжат оказывать поддержку Беслану

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма Беслан. Школа №1 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1"
Читать ria.ru в
БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать поддержку Беслану, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы предыдущие годы старались помочь Беслану, целую программу выстроили по поддержке города, людей, которые здесь проживают. И безусловно будем это продолжать", - сказал Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".
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