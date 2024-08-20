https://ria.ru/20240820/putin-1967375540.html

Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин

Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин - РИА Новости, 20.08.2024

Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин

Российские власти продолжат оказывать поддержку Беслану, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:13

2024-08-20T17:13

2024-08-20T17:13

россия

владимир путин

беслан

республика северная осетия - алания

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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Российские власти продолжат оказывать поддержку Беслану, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы предыдущие годы старались помочь Беслану, целую программу выстроили по поддержке города, людей, которые здесь проживают. И безусловно будем это продолжать", - сказал Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".

https://ria.ru/20240820/putin-1967374689.html

россия

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россия, владимир путин, беслан, республика северная осетия - алания