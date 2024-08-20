https://ria.ru/20240820/putin-1967325376.html

Глава КБР доложил Путину о положительной демографической динамике

Глава КБР доложил Путину о положительной демографической динамике - РИА Новости, 20.08.2024

Глава КБР доложил Путину о положительной демографической динамике

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о положительной демографической динамике в республике, в частности, снизилась... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:49

2024-08-20T13:49

2024-08-20T16:15

общество

здоровье - общество

россия

северо-кавказский федеральный округ

казбек коков

владимир путин

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК , 20 авг - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о положительной демографической динамике в республике, в частности, снизилась смертность, в том числе младенческая, а коэффициент рождаемости превышает среднероссийский показатель. Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Кабардино-Балкарию. "По показателю динамики естественного прироста населения мы сегодня занимаем седьмое место. Продолжительность жизни в прошлом году составила 77,1 (года) – это четвертый показатель по Российской Федерации. Целевой показатель к 2030 (году) – 80 лет хотим достигнуть. За пять месяцев текущего года естественный прирост, если брать, это 1167 человек плюсом. В прошлом году коэффициент рождаемости на (одну) тысячу (человек) населения составил – 11. Если по РФ брать – 8,7. Здесь тоже у нас есть положительная динамика", - сказал Коков во время встречи с главой государства. По его словам, смертность в республике в прошлом году снизилась на 18%, при этом произошло и снижение младенческой смертности, полностью отсутствует материнская смертность, что стало возможным благодаря созданию перинатального центра в республике и организации всего процесса родовспоможения.

https://ria.ru/20240820/putin-1967309357.html

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общество, здоровье - общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, казбек коков, владимир путин, кабардино-балкарская республика (кбр)