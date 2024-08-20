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Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
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14:22 20.08.2024 (обновлено: 18:50 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin-1967319363.html
Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане
Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане
Президент РФ Владимир Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане - станции юных техников и юных натуралистов. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:22
2024-08-20T18:50
общество
россия
беслан
владимир путин
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БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане - станции юных техников и юных натуралистов. Станции открыли в 2022 году. Для юных техников обустроена площадка, где они могут тестировать радиоуправляемые модели. На территории станции юных натуралистов расположены три теплицы, оборудованные системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой фитоосвещения для посадки, выращивания, выведения различных биокультур и видов растений в любое время года. Кроме того, в зданиях есть лектории, место для интерактивных занятий, рекреации, медпункт и буфеты.
https://ria.ru/20240820/putin-1967312416.html
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общество, россия, беслан, владимир путин
Общество, Россия, Беслан, Владимир Путин
Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане

Путин посетил станции юных техников и юных натуралистов в Беслане

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Центра развития способностей детей "Альтаир"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра развития способностей детей Альтаир - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра развития способностей детей "Альтаир"
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БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил детские центры дополнительного образования в Беслане - станции юных техников и юных натуралистов.
Станции открыли в 2022 году. Для юных техников обустроена площадка, где они могут тестировать радиоуправляемые модели. На территории станции юных натуралистов расположены три теплицы, оборудованные системами автоматического отопления и вентиляции, а также системой фитоосвещения для посадки, выращивания, выведения различных биокультур и видов растений в любое время года.
Кроме того, в зданиях есть лектории, место для интерактивных занятий, рекреации, медпункт и буфеты.
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