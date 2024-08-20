https://ria.ru/20240820/putin-1967285445.html

Путин уверен, что идеи участников экофорума на Камчатке будут востребованы

Путин уверен, что идеи участников экофорума на Камчатке будут востребованы - РИА Новости, 20.08.2024

Путин уверен, что идеи участников экофорума на Камчатке будут востребованы

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам всероссийского экологического форума "Экосистема. Заповедный край", проходящем в Камчатском крае,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:37

2024-08-20T12:37

2024-08-20T12:37

общество

россия

камчатский край

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам всероссийского экологического форума "Экосистема. Заповедный край", проходящем в Камчатском крае, выразил уверенность, что их неординарные идеи обязательно будут востребованы на практике, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отрадно, что итоги прошедших форумов ознаменовались созданием нескольких профильных объединений: всероссийского экологического общественного движения "Экосистема", Юннатского сообщества "Движения первых", которые сплотили вокруг своих благородных задач неравнодушных, энергичных молодых людей, вдохновлённых искренним стремлением внести личный, по-настоящему деятельный вклад в улучшение экологической ситуации, сохранение уникальных заповедных территорий, редких видов растений, птиц, животных", - говорится в телеграмме. Российский лидер также отметил, что именно участники форума станут гостями просветительских программ нового, первого в России круглогодичного молодёжного образовательного центра компетенций "Экосистема". "Уверен, что на форуме вы сможете детально обсудить актуальные проблемы природоохранной тематики, принять активное участие в проектных сессиях и мастер-классах, а ваши свежие, неординарные идеи и неиссякаемый творческий потенциал обязательно будут востребованы на практике", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231026/ekologiya-1905509985.html

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общество, россия, камчатский край, владимир путин