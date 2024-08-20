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Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 20.08.2024
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21:09 20.08.2024 (обновлено: 21:34 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin--1967420536.html
Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе
Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 20.08.2024
Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе
Президент РФ Владимир Путин приехал во вторник вечером в расположенный в Гудермесе Российский университет спецназа, названный в его честь. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:09
2024-08-20T21:34
россия
гудермес
владимир путин
общество
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал во вторник вечером в расположенный в Гудермесе Российский университет спецназа, названный в его честь. Со смотровой площадки комплекса стрелковых галерей он понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке, а затем в командно-диспетчерском пункте встретился с командирами спецподразделений Чечни, инструкторами и добровольцами, участвующими в СВО. Университет спецназа имени Путина был основан в августе 2013 года как Международный учебный центр сил специального назначения, в августе 2017 года переименован в Российский университет спецназа. Задачи университета - подготовка сил специального назначения, развитие спорта высших достижений и выполнение программ по военно-патриотическому и физическому воспитанию молодежи. На сегодняшний день техническая готовность университета составляет более 50%. Университет представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. В том числе это тактический город, позволяющий имитировать ведение боя в реальных условиях и отрабатывать тактики антитеррористических действий. В университете есть аэродинамический комплекс для обучения и тренировок парашютистов, тактический водоем для тренировок по ведению стрельбы и отработки десантирования на воду, блок огневой подготовки с малыми стрелковыми галереями и галереями для стрельбы от 200-300 метров, снайперские позиции с возможностью ведения стрельбы дальностью до 1850 метров. С 2019 года по 15 августа 2024 года в университете прошли подготовку более 7 тысяч человек и почти 13 тысяч сотрудников силовых структур Чечни. С апреля 2022 года в университете началась работа с добровольцами. За это время было подготовлено и отправлено в зону СВО 18,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20240820/chechnya-1967413776.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949393684.html
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Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
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россия, гудермес, владимир путин, общество
Россия, Гудермес, Владимир Путин, Общество
Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе

Президент РФ Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе

Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС (Чечня), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал во вторник вечером в расположенный в Гудермесе Российский университет спецназа, названный в его честь.
Со смотровой площадки комплекса стрелковых галерей он понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке, а затем в командно-диспетчерском пункте встретился с командирами спецподразделений Чечни, инструкторами и добровольцами, участвующими в СВО.
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Университет спецназа имени Путина был основан в августе 2013 года как Международный учебный центр сил специального назначения, в августе 2017 года переименован в Российский университет спецназа. Задачи университета - подготовка сил специального назначения, развитие спорта высших достижений и выполнение программ по военно-патриотическому и физическому воспитанию молодежи. На сегодняшний день техническая готовность университета составляет более 50%.
Университет представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. В том числе это тактический город, позволяющий имитировать ведение боя в реальных условиях и отрабатывать тактики антитеррористических действий. В университете есть аэродинамический комплекс для обучения и тренировок парашютистов, тактический водоем для тренировок по ведению стрельбы и отработки десантирования на воду, блок огневой подготовки с малыми стрелковыми галереями и галереями для стрельбы от 200-300 метров, снайперские позиции с возможностью ведения стрельбы дальностью до 1850 метров.
С 2019 года по 15 августа 2024 года в университете прошли подготовку более 7 тысяч человек и почти 13 тысяч сотрудников силовых структур Чечни. С апреля 2022 года в университете началась работа с добровольцами. За это время было подготовлено и отправлено в зону СВО 18,8 тысячи человек.
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