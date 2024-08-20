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В Московском зоопарке рассказали, как обживаются птенцы рыбного филина

В Московском зоопарке рассказали, как обживаются птенцы рыбного филина - РИА Новости, 20.08.2024

В Московском зоопарке рассказали, как обживаются птенцы рыбного филина

Два птенца рыбного филина, привезенные с острова Кунашир в мае этого года для поддержания искусственной резервной популяции, обживаются в Центре воспроизводства РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:47

2024-08-20T07:47

2024-08-20T13:56

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кунашир (остров)

хоккайдо

сахалин

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Два птенца рыбного филина, привезенные с острова Кунашир в мае этого года для поддержания искусственной резервной популяции, обживаются в Центре воспроизводства редких видов, весят около четырех килограммов и уже хорошо летают, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. "В Центре воспроизводства редких видов обживаются два птенца рыбного филина, привезенные с острова Кунашир. Это очень редкий вид — в природе их осталось менее 200 особей. Самая крупная сова в мире обитает всего на двух островах: на российском Кунашире и на японском Хоккайдо. Уменьшение численности популяции происходит из-за сокращения кормовой базы, деградации мест обитания, а также из-за исчезновения больших деревьев с дуплами, которые подходят филинам для гнездования", — рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что с целью спасения птиц была создана специальная программа. Основная цель Московского зоопарка в деле сохранения рыбного филина — создание искусственной резервной популяции. "Для создания искусственной резервной популяции необходимо изъятие птенцов из природы. С 2018 года руководитель Центра воспроизводства редких видов животных и координатор программы Павел Рожков ежегодно отправляется на остров Кунашир, где совместно с сотрудниками государственного природного заповедника "Курильский" обследует гнезда рыбных филинов. Обнаруженные птенцы окольцовываются, у них берется проба на генетический анализ. Если гнездо находится вне территории заповедника и в нем два птенца, то одного — по разрешению Росприроднадзора — можно изъять для создания будущей резервной популяции", — рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что двух птенцов рыбного филина привезли в Центр воспроизводства редких видов животных в мае этого года. Сначала птенцов доставили на остров Сахалин. После короткой транзитной остановки в Южно-Сахалинске птенцов отправили в столичный аэропорт Шереметьево. "В первые дни по приезде в Центр воспроизводства редких видов животных зоологи кормят птенцов привычным кормом, который можно было достать на Кунашире. Это различные виды рыбы: корюшка, сельдь, горбуша. Постепенно вводятся для разнообразия дополнительные корма: мыши, перепела. В середине лета птенцы весят около четырех килограммов, самки к осени могут набрать и все пять, они уже хорошо летают, но поведение еще как у малышей — завидев зоологов-кормильцев, пищат, крутят головой. Взрослые птицы так себя уже не ведут", — добавили в пресс-службе. В зоопарке подчеркнули, что сейчас в Центре воспроизводства живут девять птиц.

https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html

https://ria.ru/20240819/vodyanoy_olen-1966964972.html

кунашир (остров)

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кунашир (остров), хоккайдо, сахалин, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, общество