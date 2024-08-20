https://ria.ru/20240820/produkty-1967432310.html

Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar

Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar - РИА Новости, 20.08.2024

Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar

Внеплановые выездные проверки прошли в сетевых организациях торговли Eurospar, по их итогу Роспотребнадзор снял с реализации около 350 килограммов продукции,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:47

2024-08-20T22:47

2024-08-20T22:47

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965147993_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_4282950a5247eaf582cf5a04b5379156.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внеплановые выездные проверки прошли в сетевых организациях торговли Eurospar, по их итогу Роспотребнадзор снял с реализации около 350 килограммов продукции, сообщается на сайте ведомства. Ранее в Telegram-каналах писали, что в магазинах данной сети нашли просроченную продукцию. "Управлением Роспотребнадзора по г. Москве 12 августа проведены согласованные с прокуратурой Москвы внеплановые выездные проверки в сетевых организациях торговли Eurospar, расположенных на улице Ферганская… и улице Ленинская Слобода. В ходе проведения проверки установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. По итогам проверки Роспотребнадзором снято с реализации почти 350 килограммов продукции – полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции", - говорится в тексте. В ведомстве уточнили, что за выявленные нарушения в магазине на улице Ферганской опечатали производственные цеха, составили протокол о временном запрете деятельности, а материалы передали в суд. Помимо того, в отношении магазина на улице Ленинская Слобода возбудили административные производства с применением штрафных санкций и приостановлением действия деклараций о соответствии.

https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)