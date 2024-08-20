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Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar - РИА Новости, 20.08.2024
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22:47 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/produkty-1967432310.html
Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar
Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar - РИА Новости, 20.08.2024
Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar
Внеплановые выездные проверки прошли в сетевых организациях торговли Eurospar, по их итогу Роспотребнадзор снял с реализации около 350 килограммов продукции,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:47
2024-08-20T22:47
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внеплановые выездные проверки прошли в сетевых организациях торговли Eurospar, по их итогу Роспотребнадзор снял с реализации около 350 килограммов продукции, сообщается на сайте ведомства. Ранее в Telegram-каналах писали, что в магазинах данной сети нашли просроченную продукцию. "Управлением Роспотребнадзора по г. Москве 12 августа проведены согласованные с прокуратурой Москвы внеплановые выездные проверки в сетевых организациях торговли Eurospar, расположенных на улице Ферганская… и улице Ленинская Слобода. В ходе проведения проверки установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. По итогам проверки Роспотребнадзором снято с реализации почти 350 килограммов продукции – полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции", - говорится в тексте. В ведомстве уточнили, что за выявленные нарушения в магазине на улице Ферганской опечатали производственные цеха, составили протокол о временном запрете деятельности, а материалы передали в суд. Помимо того, в отношении магазина на улице Ленинская Слобода возбудили административные производства с применением штрафных санкций и приостановлением действия деклараций о соответствии.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar

Роспотребнадзор снял с реализации 350 кг продукции Eurospar в Москве

© iStock.com / StockahНапитки на полке в магазине
Напитки на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / Stockah
Напитки на полке в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внеплановые выездные проверки прошли в сетевых организациях торговли Eurospar, по их итогу Роспотребнадзор снял с реализации около 350 килограммов продукции, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в Telegram-каналах писали, что в магазинах данной сети нашли просроченную продукцию.
"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве 12 августа проведены согласованные с прокуратурой Москвы внеплановые выездные проверки в сетевых организациях торговли Eurospar, расположенных на улице Ферганская… и улице Ленинская Слобода. В ходе проведения проверки установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. По итогам проверки Роспотребнадзором снято с реализации почти 350 килограммов продукции – полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции", - говорится в тексте.
В ведомстве уточнили, что за выявленные нарушения в магазине на улице Ферганской опечатали производственные цеха, составили протокол о временном запрете деятельности, а материалы передали в суд.
Помимо того, в отношении магазина на улице Ленинская Слобода возбудили административные производства с применением штрафных санкций и приостановлением действия деклараций о соответствии.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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