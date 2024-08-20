https://ria.ru/20240820/prisjazhnye-1967270522.html

Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные

Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные - РИА Новости, 20.08.2024

Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные

Дело об убийстве пенсионера в московском парке будет рассмотрено в суде с участием присяжных, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:45

2024-08-20T11:45

2024-08-20T11:45

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дело об убийстве пенсионера в московском парке будет рассмотрено в суде с участием присяжных, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Ранее в СК сообщали, что мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы Москвы, убийца ударил жертву ножом в область сердца, было возбуждено уголовное дело. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав, предположительно, нож, ударил мужчину, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей", - говорится в сообщении. Результаты следственных действий подтверждают вину обвиняемого, который сначала признал свою вину, но потом отказался от своих слов, отметили в СК.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)