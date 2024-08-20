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Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные - РИА Новости, 20.08.2024
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11:45 20.08.2024
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Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные
Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные - РИА Новости, 20.08.2024
Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные
Дело об убийстве пенсионера в московском парке будет рассмотрено в суде с участием присяжных, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:45
2024-08-20T11:45
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дело об убийстве пенсионера в московском парке будет рассмотрено в суде с участием присяжных, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Ранее в СК сообщали, что мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы Москвы, убийца ударил жертву ножом в область сердца, было возбуждено уголовное дело. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав, предположительно, нож, ударил мужчину, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей", - говорится в сообщении. Результаты следственных действий подтверждают вину обвиняемого, который сначала признал свою вину, но потом отказался от своих слов, отметили в СК.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об убийстве пенсионера в московском парке рассмотрят присяжные

СК: суд присяжных рассмотрит дело об убийстве пенсионера в московском парке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дело об убийстве пенсионера в московском парке будет рассмотрено в суде с участием присяжных, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Ранее в СК сообщали, что мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы Москвы, убийца ударил жертву ножом в область сердца, было возбуждено уголовное дело. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав, предположительно, нож, ударил мужчину, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей", - говорится в сообщении.
Результаты следственных действий подтверждают вину обвиняемого, который сначала признал свою вину, но потом отказался от своих слов, отметили в СК.
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