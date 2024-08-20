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Самарскому экс-чиновнику отменили приговор за траты на поездку в Дубай
Самарскому экс-чиновнику отменили приговор за траты на поездку в Дубай - РИА Новости, 20.08.2024
Самарскому экс-чиновнику отменили приговор за траты на поездку в Дубай
Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор бывшему главе департамента градостроительства Самары за злоупотребление полномочиями и растрату бюджетных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:44
2024-08-20T20:44
2024-08-20T20:44
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор бывшему главе департамента градостроительства Самары за злоупотребление полномочиями и растрату бюджетных средств во время поездки в Дубай, сообщается в Telegram-канале суда. Ранее суд в Самаре назначил штраф в 200 тысяч рублей экс-главе департамента градостроительства Самары Сергею Шанову за злоупотребление полномочиями и растрату бюджетных средств во время поездки в Дубай. Необоснованные расходы из бюджета на поездки выявила прокуратура Самарской области. Помимо растраты Шанов обвинялся в пяти эпизодах, связанных с повышением в должности и незаконным премированием сотрудницы – ныне его супруги. В отношении Шанова были возбуждены дела по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 160 УК РФ (растрата). "Шестым кассационным судом общей юрисдикции отменено апелляционное определение Самарского областного суда по уголовному делу в отношении Шанова ... Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд", - говорится в сообщении Шестого кассационного суда. Кассация посчитала, что супруга экс-чиновника в полном объеме выполняла свои должностные обязанности, поэтому ее премировали наряду с другими сотрудниками департамента градостроительства. "Также стороной защиты указывалось, что умысла на хищение денежных средств департамента у Шанова не имелось, поскольку на момент составления авансового отчета он полагал о наличии у него права на полное возмещение командировочных расходов, а доказательств обратного материалы дела не содержат", - говорится в сообщении Шестого кассационного суда. До возбуждения дела Шанов также вернул все излишне полученные деньги, отметили в суде.
https://ria.ru/20240717/rastrata-1960353202.html
https://ria.ru/20231023/rastrata-1904707720.html
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происшествия, самара, дубай, россия
Происшествия, Самара, Дубай, Россия
Самарскому экс-чиновнику отменили приговор за траты на поездку в Дубай
Самарскому экс-чиновнику Шанову отменили приговор за траты на поездку в Дубай
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор бывшему главе департамента градостроительства Самары за злоупотребление полномочиями и растрату бюджетных средств во время поездки в Дубай, сообщается в Telegram-канале суда.
Ранее суд в Самаре назначил штраф в 200 тысяч рублей экс-главе департамента градостроительства Самары Сергею Шанову за злоупотребление полномочиями и растрату бюджетных средств во время поездки в Дубай. Необоснованные расходы из бюджета на поездки выявила прокуратура Самарской области
. Помимо растраты Шанов обвинялся в пяти эпизодах, связанных с повышением в должности и незаконным премированием сотрудницы – ныне его супруги.
В отношении Шанова были возбуждены дела по части 1 статьи 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 160 УК РФ (растрата).
"Шестым кассационным судом общей юрисдикции отменено апелляционное определение Самарского областного суда по уголовному делу в отношении Шанова ... Уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд", - говорится в сообщении Шестого кассационного суда.
Кассация посчитала, что супруга экс-чиновника в полном объеме выполняла свои должностные обязанности, поэтому ее премировали наряду с другими сотрудниками департамента градостроительства.
"Также стороной защиты указывалось, что умысла на хищение денежных средств департамента у Шанова не имелось, поскольку на момент составления авансового отчета он полагал о наличии у него права на полное возмещение командировочных расходов, а доказательств обратного материалы дела не содержат", - говорится в сообщении Шестого кассационного суда. До возбуждения дела Шанов также вернул все излишне полученные деньги, отметили в суде.