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Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО - РИА Новости, 20.08.2024
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13:23 20.08.2024 (обновлено: 13:53 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html
Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО
Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО - РИА Новости, 20.08.2024
Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, которым предлагается списывать кредиты участников СВО и членов их семей, а... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:23
2024-08-20T13:53
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, которым предлагается списывать кредиты участников СВО и членов их семей, а также долги по ЖКХ в случае получения военнослужащими госнаград, в случае их гибели или увольнения с военной службы по возрасту или истечению контракта, сообщил РИА Новости источник в правительстве. "Одобрен", - сказал собеседник агентства. Как следует из пояснительной записки, имеющейся в распоряжении РИА Новости, законопроектом предлагается законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лицам, проходящим или проходившим военную службу в районах проведения СВО и членам их семей, предусмотренные федеральным законом № 377-ФЗ, в части расширения перечня оснований прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору. Также к основаниям для прекращения обязательств военнослужащих по кредитным договорам предлагается отнести награждение указанных лиц государственной наградой, полученной за выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. Кроме того, в качестве дополнительной гарантии для военнослужащего законопроектом предусматривается основание прекращения возбужденных в отношении него исполнительных производств, содержащих требования о взыскании денежных средств в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в сфере электроэнергетики, по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предоставляющих коммунальные услуги. Данная мера будет действовать в случае гибели военнослужащих при выполнении задач в период проведения СВО, либо позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации, или же в случае объявления судом военнослужащего умершим, а также со дня награждения военнослужащих госнаградой или со дня увольнения указанных лиц с военной службы по возрасту, истечению срока контракта либо признания их негодными к военной службе по состоянию здоровья. Одновременно законопроектом предусматривается фактическое освобождение военнослужащего от уплаты исполнительского сбора в случае прекращения исполнительного производства по вышеуказанным основаниям.
https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html
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общество, россия
Общество, Россия
Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО

Правительство одобрило проект о списании долгов участников СВО и членов их семей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, которым предлагается списывать кредиты участников СВО и членов их семей, а также долги по ЖКХ в случае получения военнослужащими госнаград, в случае их гибели или увольнения с военной службы по возрасту или истечению контракта, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
"Одобрен", - сказал собеседник агентства.
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Как следует из пояснительной записки, имеющейся в распоряжении РИА Новости, законопроектом предлагается законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лицам, проходящим или проходившим военную службу в районах проведения СВО и членам их семей, предусмотренные федеральным законом № 377-ФЗ, в части расширения перечня оснований прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору.
Также к основаниям для прекращения обязательств военнослужащих по кредитным договорам предлагается отнести награждение указанных лиц государственной наградой, полученной за выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции.
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Кроме того, в качестве дополнительной гарантии для военнослужащего законопроектом предусматривается основание прекращения возбужденных в отношении него исполнительных производств, содержащих требования о взыскании денежных средств в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в сфере электроэнергетики, по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предоставляющих коммунальные услуги.
Данная мера будет действовать в случае гибели военнослужащих при выполнении задач в период проведения СВО, либо позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации, или же в случае объявления судом военнослужащего умершим, а также со дня награждения военнослужащих госнаградой или со дня увольнения указанных лиц с военной службы по возрасту, истечению срока контракта либо признания их негодными к военной службе по состоянию здоровья.
Одновременно законопроектом предусматривается фактическое освобождение военнослужащего от уплаты исполнительского сбора в случае прекращения исполнительного производства по вышеуказанным основаниям.
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