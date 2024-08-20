https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html

Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО

Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО - РИА Новости, 20.08.2024

Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, которым предлагается списывать кредиты участников СВО и членов их семей, а... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:23

2024-08-20T13:23

2024-08-20T13:53

общество

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, которым предлагается списывать кредиты участников СВО и членов их семей, а также долги по ЖКХ в случае получения военнослужащими госнаград, в случае их гибели или увольнения с военной службы по возрасту или истечению контракта, сообщил РИА Новости источник в правительстве. "Одобрен", - сказал собеседник агентства. Как следует из пояснительной записки, имеющейся в распоряжении РИА Новости, законопроектом предлагается законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лицам, проходящим или проходившим военную службу в районах проведения СВО и членам их семей, предусмотренные федеральным законом № 377-ФЗ, в части расширения перечня оснований прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору. Также к основаниям для прекращения обязательств военнослужащих по кредитным договорам предлагается отнести награждение указанных лиц государственной наградой, полученной за выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. Кроме того, в качестве дополнительной гарантии для военнослужащего законопроектом предусматривается основание прекращения возбужденных в отношении него исполнительных производств, содержащих требования о взыскании денежных средств в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в сфере электроэнергетики, по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предоставляющих коммунальные услуги. Данная мера будет действовать в случае гибели военнослужащих при выполнении задач в период проведения СВО, либо позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации, или же в случае объявления судом военнослужащего умершим, а также со дня награждения военнослужащих госнаградой или со дня увольнения указанных лиц с военной службы по возрасту, истечению срока контракта либо признания их негодными к военной службе по состоянию здоровья. Одновременно законопроектом предусматривается фактическое освобождение военнослужащего от уплаты исполнительского сбора в случае прекращения исполнительного производства по вышеуказанным основаниям.

https://ria.ru/20240322/vyplata-1935035725.html

https://ria.ru/20240813/tsb-1965892953.html

https://ria.ru/20240206/subsidii-1925589406.html

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общество, россия