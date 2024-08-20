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Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу - РИА Новости, 20.08.2024
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11:29 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967266727.html
Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу
Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу - РИА Новости, 20.08.2024
Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу
Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:29
2024-08-20T11:29
экономика
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Постановление об этом подписано. До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера (упаковочной бумаги - ред.)", - говорится в сообщении правительства. Там также отметили, что "решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий". В кабмине напомнили, что курсовые экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под пошлин некоторые виды целлюлозно-бумажной продукции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
«
"Правительство приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Постановление об этом подписано. До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера (упаковочной бумаги - ред.)", - говорится в сообщении правительства.
Там также отметили, что "решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий".
В кабмине напомнили, что курсовые экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
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