https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967266727.html

Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу - РИА Новости, 20.08.2024

Правительство вывело из-под действия экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:29

2024-08-20T11:29

2024-08-20T11:29

экономика

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Постановление об этом подписано. До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера (упаковочной бумаги - ред.)", - говорится в сообщении правительства. Там также отметили, что "решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий". В кабмине напомнили, что курсовые экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.

https://ria.ru/20240719/poshliny-1960847238.html

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экономика, россия