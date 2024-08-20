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В России за сутки потушили 39 природных пожаров

В России за сутки потушили 39 природных пожаров - РИА Новости, 20.08.2024

В России за сутки потушили 39 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 8001 гектар, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:47

2024-08-20T08:47

2024-08-20T08:47

происшествия

россия

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 8001 гектар, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.08.2024 года в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 8 001 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 183 лесных пожара на площади 481 538 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовал 61 пожар на 376 454 гектарах.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"